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Проїзд в Києві подорожчав,
але пасажири не помітили...

Проїзд в Києві подорожчав, але пасажири не помітили...
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:13

locustsucol, вам уже не один я указали на то что максимум это происходит тестирование таких систем оплаты, но вы с упрямством достойным бульдозера всё равно не хотите признать тот факт что сами же и соврали что "У нас на значительной части маршрутов уже можно оплатить проезд кредиткой." Это ваши слова? ваши. Так вот будьте добры предоставить пруф на процент таких маршрутов - чтобы люди сами могли оценить значительная это часть или нет. Иначе это балобольство и не более.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:08

  Cler написав:
  locustsucol написав:
  Cler написав:у кассиров-контролёров в трамваях, троллейбусах и автобусов очень часто возникают проблемы со сдачей, а цивилизованный способов оплаты пока так и не появилось...

Приезжай в Киев, посмотреть как на самом деле, перестань врать. У нас на значительной части маршрутов уже можно оплатить проезд кредиткой.

вчера в 16-м трамвае не нашла место куда её можно вставить...

час назад с Контрактовой ехала до цирка в 18-м трамвае и опять не нашла куда засунуть карту? это или мне так не везёт или всё же вы выдаёте желаемое за действительность?... :mrgreen:
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Cler
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:47

  locustsucol написав:Приезжай в Киев, посмотреть как на самом деле, перестань врать. У нас на значительной части маршрутов уже можно оплатить проезд кредиткой.


Даже в метро на станциях есть только один турникет где можно оплатить кредитной карточкой, в остальных - карточками метро или карточками киевлянина.
В скоростном,кажется, тоже подобное есть.
В остальных трамваях и автобусах не видел, в троллейбусах что-то внедряли. Насколько успешно не знаю - редко езжу.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 07:53

Re: locustsucol

  Cler написав:не нашла куда засунуть карту? это или мне так не везёт или всё же вы выдаёте желаемое за действительность?..

Может постерминал у кондуктора-контролера? он с ним по вагонам ходит. или у водителя..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:55

  sal написав:
  Cler написав:не нашла куда засунуть карту? это или мне так не везёт или всё же вы выдаёте желаемое за действительность?..

Может постерминал у кондуктора-контролера? он с ним по вагонам ходит. или у водителя..

За останній час декілька разів у вихідні проїхався на загальнокористувацькому транспорті, здається 114 автобус. Так там на поручнях закріплені ПейПаси.
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:57

Re: Проїзд в Києві подорожчав, але пасажири не помітили...

shapo написав:
  locustsucol написав:Приезжай в Киев, посмотреть как на самом деле, перестань врать. У нас на значительной части маршрутов уже можно оплатить проезд кредиткой.


Даже в метро на станциях есть только один турникет где можно оплатить кредитной карточкой, в остальных - карточками метро или карточками киевлянина.
В скоростном,кажется, тоже подобное есть.
В остальных трамваях и автобусах не видел, в троллейбусах что-то внедряли. Насколько успешно не знаю - редко езжу.
На некоторых станциях метро - по два на каждом входе.
Faceless
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