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У житлових будинках Києва
почали вмикати опалення:...

У житлових будинках Києва почали вмикати опалення:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:57

У житлових будинках Києва почали вмикати опалення:...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві житлові будинки почали підключати до централізованого опалення.

Дивися повний текст У житлових будинках Києва почали вмикати опалення: названо 4 проблемні райони.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:57

на Подоле по прежнему нет ни отопления, ни горячей воды...
Cler
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