У Києві житлові будинки почали підключати до централізованого опалення.
Дивися повний текст У житлових будинках Києва почали вмикати опалення: названо 4 проблемні райони.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 12:57
У житлових будинках Києва почали вмикати опалення:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У житлових будинках Києва почали вмикати опалення: названо 4 проблемні райони.
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