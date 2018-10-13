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У житлових будинках Києва почали вмикати опалення:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:57
Пропонуємо до обговорення:
У Києві житлові будинки почали підключати до централізованого опалення.
Дивися повний текст У житлових будинках Києва почали вмикати опалення: названо 4 проблемні райони
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Додано: Пон 22 жов, 2018 12:57
на Подоле по прежнему нет ни отопления, ни горячей воды...
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Додано: Пон 22 жов, 2018 21:55
А в чем причина отсутствия воды, если включили отопление?
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