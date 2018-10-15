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Комітет ВР просить МЕРТ надати дані про лічильники тепла...
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Додано: Пон 22 жов, 2018 13:05
Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства просить Міністерство економічного розвитку і торгівлі надати статистичну та аналітичну інформацію про засоби обліку (лічильники тепла, гарячої та холодної води).
Дивися повний текст Комітет ВР просить МЕРТ надати дані про лічильники тепла і води
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R2
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Додано: Пон 22 жов, 2018 13:05
что касается поверки квартирных водосчётчиков, то покупка раз в 4 года комплекта новых украинских счётчиков сопоставимо по стоимости со стоимостью их проверки (с учётом стоимости работ и транспортировки)...
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Cler
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Додано: Пон 22 жов, 2018 16:32
Cler ,
Покупка новых счётчиков с оплатой их установки будет в два раза дороже. Сама поверка демонтированных счётчиков в Киевводоканале стоит 82,5грн. Второй комплект счётчиков есть смысл иметь, чтобы самостоятельно менять каждые 3-4 года, отвозя запасной комплект на поверку перед установкой.
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avk
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