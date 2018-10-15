Комітет ВР просить МЕРТ надати дані про лічильники тепла...

Додано: Пон 22 жов, 2018 19:22

avk написав: Милая красотка Cler, насчёт 4-х вырванных из жизни рабочих дней – сочувствую. Но "умеючи" можно и на неделю растянуть, а просто умеючи – в сумме за 6-7 часов справиться, причём не все рабочие Милая красотка, насчёт 4-х вырванных из жизни рабочих дней – сочувствую. Но "умеючи" можно и на неделю растянуть, а просто умеючи – в сумме за 6-7 часов справиться, причём не все рабочие

раскажите как? обычно демонтировать и смонтировать можно в присутствии или представителя водоканала или представителя уполномоченной ими организации. после того как вы сделали заявку, вы минимум неделю ждёте когда вам позвонят и назначат термин. позвонили, вы берёте отгул и ждёте - по телефону вам сообщают, что мастер будет с 9 до 16. при этом не исключено, что ближе к концу этого времени вам позвонят и сославшись на поломку машины, болезнь сотрудника или ещё на какую-нибудь проблему перенесут посещения мастера на следующий день. примерно в такой же последовательности потом проходит обратный монтаж, но только в случае если счётчик нормально прошёл проверку (из моей практики как правило 1 из 4 очередную проверку не проходит), а если нет то вам надо срочно покупать новый счётчик, а мастер пришедший на установку начинает с вас вымагать дополнительные деньги за монтаж и опломбировку нового счётчика...вот из-за этого я и писала, что значительно проще и по крайней мере не дороже планово купить 4 новых счётчика и за один приход мастера демонтировать старые и смонтировать и опломбировать новые...