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Комітет ВР просить МЕРТ надати дані про лічильники тепла...
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Додано: Пон 22 жов, 2018 13:05
Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства просить Міністерство економічного розвитку і торгівлі надати статистичну та аналітичну інформацію про засоби обліку (лічильники тепла, гарячої та холодної води).
Дивися повний текст Комітет ВР просить МЕРТ надати дані про лічильники тепла і води
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R2
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Додано: Пон 22 жов, 2018 13:05
что касается поверки квартирных водосчётчиков, то покупка раз в 4 года комплекта новых украинских счётчиков сопоставимо по стоимости со стоимостью их проверки (с учётом стоимости работ и транспортировки)...
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Cler
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Додано: Пон 22 жов, 2018 16:32
Cler ,
Покупка новых счётчиков с оплатой их установки будет в два раза дороже. Сама поверка демонтированных счётчиков в Киевводоканале стоит 82,5грн. Второй комплект счётчиков есть смысл иметь, чтобы самостоятельно менять каждые 3-4 года, отвозя запасной комплект на поверку перед установкой.
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avk
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Додано: Пон 22 жов, 2018 16:50
avk написав:Cler
,
Покупка новых счётчиков с оплатой их установки будет в два раза дороже. Сама поверка демонтированных счётчиков в Киевводоканале стоит 82,5грн. Второй комплект счётчиков есть смысл иметь, чтобы самостоятельно менять каждые 3-4 года, отвозя запасной комплект на поверку перед установкой.
поверка 82,50 + демонтаж как минимум 20 + монтаж ещё 20 + транспорт + время (во время последней поверки я потратила 4 рабочих дня!) = стоимость нового счётчика (например счётчик Новатор можно купить за 180 грн.)...
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Cler
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Додано: Пон 22 жов, 2018 18:25
Милая красотка Cler
, насчёт 4-х вырванных из жизни рабочих дней – сочувствую. Но "умеючи" можно и на неделю растянуть, а просто умеючи – в сумме за 6-7 часов справиться, причём не все рабочие
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avk
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Додано: Пон 22 жов, 2018 19:22
avk написав:
Милая красотка Cler
, насчёт 4-х вырванных из жизни рабочих дней – сочувствую. Но "умеючи" можно и на неделю растянуть, а просто умеючи – в сумме за 6-7 часов справиться, причём не все рабочие
раскажите как? обычно демонтировать и смонтировать можно в присутствии или представителя водоканала или представителя уполномоченной ими организации. после того как вы сделали заявку, вы минимум неделю ждёте когда вам позвонят и назначат термин. позвонили, вы берёте отгул и ждёте - по телефону вам сообщают, что мастер будет с 9 до 16. при этом не исключено, что ближе к концу этого времени вам позвонят и сославшись на поломку машины, болезнь сотрудника или ещё на какую-нибудь проблему перенесут посещения мастера на следующий день. примерно в такой же последовательности потом проходит обратный монтаж, но только в случае если счётчик нормально прошёл проверку (из моей практики как правило 1 из 4 очередную проверку не проходит), а если нет то вам надо срочно покупать новый счётчик, а мастер пришедший на установку начинает с вас вымагать дополнительные деньги за монтаж и опломбировку нового счётчика...
вот из-за этого я и писала, что значительно проще и по крайней мере не дороже планово купить 4 новых счётчика и за один приход мастера демонтировать старые и смонтировать и опломбировать новые...
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Cler
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Додано: Пон 22 жов, 2018 20:23
Cler ,
Если "обычно демонтировать и смонтировать можно в присутствии или представителя водоканала или представителя уполномоченной ими организации", то существует менее дорогой вариант, о котором я писал Вам в первом ответе: иметь два комплекта и менять их местами каждые 3 года, поверяя перед заменой. Скажу по секрету, мне удалось договориться с водоканалом и теплоснабжающей организацией, чтобы их представители пришли только для опломбирования.
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avk
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Додано: Вів 23 жов, 2018 10:56
Что касается поверки водомеров -все очень просто: их сейчас поверяют без снятия.
На самом деле, статья о другом: о том, что этим дурацким запросом комитет затягивает возможность установки распределителей для поквартирного учета тепла (так же как это затягиваестя не утвержденной методикой поквартирного учета).
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PV
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