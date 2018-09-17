ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя) планує запустити нову виробничу лінію з виробництва і ремонту несучих і рульових гвинтів для вертольотів у І-ІІ кварталі 2019 року.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 13:07
«Мотор Січ» запустить нове виробництво комплектуючих до...
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Дивися повний текст «Мотор Січ» запустить нове виробництво комплектуючих до вертольотів.
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:07
Тільки гроші, за вентокрили уже Україна повинна харцизякам.
А їм - працюйте, працюйте хлопці, заробляйте!
Хіба що тільки ніхто Вам не заплатить, тай нікому Ві непотрібні у своїй Державі, хіба що хлопам, що помирають на фронті без авіаційної підтримки.
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