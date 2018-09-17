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«Мотор Січ» запустить нове
виробництво комплектуючих до...

«Мотор Січ» запустить нове виробництво комплектуючих до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:07

«Мотор Січ» запустить нове виробництво комплектуючих до...

Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Мотор Січ" (Запоріжжя) планує запустити нову виробничу лінію з виробництва і ремонту несучих і рульових гвинтів для вертольотів у І-ІІ кварталі 2019 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:07

Тільки гроші, за вентокрили уже Україна повинна харцизякам.
А їм - працюйте, працюйте хлопці, заробляйте!

Хіба що тільки ніхто Вам не заплатить, тай нікому Ві непотрібні у своїй Державі, хіба що хлопам, що помирають на фронті без авіаційної підтримки.
Kudrjavuy
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