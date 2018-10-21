В Україні за цей рік відремонтували близько 3500 кілометрів доріг.
Дивися повний текст За рік в Україні відремонтували 3500 км доріг.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 13:13
За рік в Україні відремонтували 3500 км доріг
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Дивися повний текст За рік в Україні відремонтували 3500 км доріг.
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:13
в прошлом году не смогла найти 2100 км отремонтированных дорог, а уж 3500 км точно не наберётся... очевидно премьер считает, что раз деньги "распилили", то и дороги "отремонтировали", но это две большие разницы...
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