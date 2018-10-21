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За рік в Україні
відремонтували 3500 км доріг

За рік в Україні відремонтували 3500 км доріг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:13

За рік в Україні відремонтували 3500 км доріг

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за цей рік відремонтували близько 3500 кілометрів доріг.

Дивися повний текст За рік в Україні відремонтували 3500 км доріг.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:13

в прошлом году не смогла найти 2100 км отремонтированных дорог, а уж 3500 км точно не наберётся... очевидно премьер считает, что раз деньги "распилили", то и дороги "отремонтировали", но это две большие разницы...
Cler
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