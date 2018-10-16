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За рік в Україні
відремонтували 3500 км доріг

За рік в Україні відремонтували 3500 км доріг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:13

За рік в Україні відремонтували 3500 км доріг

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за цей рік відремонтували близько 3500 кілометрів доріг.

Дивися повний текст За рік в Україні відремонтували 3500 км доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:13

в прошлом году не смогла найти 2100 км отремонтированных дорог, а уж 3500 км точно не наберётся... очевидно премьер считает, что раз деньги "распилили", то и дороги "отремонтировали", но это две большие разницы...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:26

  Cler написав:в прошлом году не смогла найти 2100 км отремонтированных дорог, а уж 3500 км точно не наберётся... очевидно премьер считает, что раз деньги "распилили", то и дороги "отремонтировали", но это две большие разницы...

Бред, любой у кого есть машина может подтвердить что дороги стали делать очень энергично. Понятно что 3500 км на фоне общей протяженности не очень много, но по крайней мере дело сдвинулось с мертвой точки.
Олег77
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:40

  Cler написав:в прошлом году не смогла найти 2100 км отремонтированных дорог, а уж 3500 км точно не наберётся... очевидно премьер считает, что раз деньги "распилили", то и дороги "отремонтировали", но это две большие разницы...

Работа у вас такая, ничего не находить. НО, без таких как вы у меня не было бы повода размещать эту ссылку со списком отремонтированных дорог: http://uprom.info/category/spec-news/vi ... -shlyahiv/
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:03

  myshapiton написав:
  Cler написав:в прошлом году не смогла найти 2100 км отремонтированных дорог, а уж 3500 км точно не наберётся... очевидно премьер считает, что раз деньги "распилили", то и дороги "отремонтировали", но это две большие разницы...

Работа у вас такая, ничего не находить. НО, без таких как вы у меня не было бы повода размещать эту ссылку со списком отремонтированных дорог: http://uprom.info/category/spec-news/vi ... -shlyahiv/

список большой, но не информативный - в основном с формулировкой ведутся работы... дайте конкретный список что и где уже завершили на 100%.

летом проехала примерно 2 тыс. км по Киевской, Черкасской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Запорожской области. выехав из Киева на юг порадовали только первые 78 км до Белой Церкви, но этот участок уже ремонтируют 5-й год и до сих пор нет 100% готовности, южнее Белой Церкви качество одеской трассы уже значительно хуже и там за последние годы верояней всего делался только ямочный ремонт, но после Умани я съехала с одеской трассы и увидела всю прелесть дорог... особенно плохие дороги по моей оценке в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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