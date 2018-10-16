В Україні за цей рік відремонтували близько 3500 кілометрів доріг.
Дивися повний текст За рік в Україні відремонтували 3500 км доріг.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 13:13
За рік в Україні відремонтували 3500 км доріг
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Дивися повний текст За рік в Україні відремонтували 3500 км доріг.
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:13
в прошлом году не смогла найти 2100 км отремонтированных дорог, а уж 3500 км точно не наберётся... очевидно премьер считает, что раз деньги "распилили", то и дороги "отремонтировали", но это две большие разницы...
Додано: Пон 22 жов, 2018 20:26
Бред, любой у кого есть машина может подтвердить что дороги стали делать очень энергично. Понятно что 3500 км на фоне общей протяженности не очень много, но по крайней мере дело сдвинулось с мертвой точки.
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:40
Работа у вас такая, ничего не находить. НО, без таких как вы у меня не было бы повода размещать эту ссылку со списком отремонтированных дорог:
Додано: Вів 23 жов, 2018 16:03
список большой, но не информативный - в основном с формулировкой ведутся работы... дайте конкретный список что и где уже завершили на 100%.
летом проехала примерно 2 тыс. км по Киевской, Черкасской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Запорожской области. выехав из Киева на юг порадовали только первые 78 км до Белой Церкви, но этот участок уже ремонтируют 5-й год и до сих пор нет 100% готовности, южнее Белой Церкви качество одеской трассы уже значительно хуже и там за последние годы верояней всего делался только ямочный ремонт, но после Умани я съехала с одеской трассы и увидела всю прелесть дорог... особенно плохие дороги по моей оценке в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях...
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