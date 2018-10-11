Службове житло на території військових частин не повинно підлягати приватизації, — написав Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebooк.
Дивися повний текст Порошенко виступає проти приватизації військового житла.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:13
Порошенко виступає проти приватизації військового житла
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко виступає проти приватизації військового житла.
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:13
Обещать, не значит жениться.
Главное, что бы верили, а там, через много лет - прийдёт уже другой "обещатель".
|