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Порошенко виступає проти
приватизації військового житла

Порошенко виступає проти приватизації військового житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:13

Порошенко виступає проти приватизації військового житла

Пропонуємо до обговорення:
Службове житло на території військових частин не повинно підлягати приватизації, — написав Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebooк.

Дивися повний текст Порошенко виступає проти приватизації військового житла.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:13

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Kudrjavuy
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