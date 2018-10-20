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Україна планує 10-річні
євробонди в доларах

Україна планує 10-річні євробонди в доларах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:36

Україна планує 10-річні євробонди в доларах

Пропонуємо до обговорення:
Також позичальник може розглянути можливість розміщення 5-річного траншу плюс до 10-річних паперів.

Дивися повний текст Україна планує 10-річні євробонди в доларах.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:36

Нові борги для розвитку чи проїдання?
https://censor.net.ua/blogs/3092564/vte ... uzya_usphu
arturkamd
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 14:54

  arturkamd написав:Нові борги для розвитку чи проїдання?
https://censor.net.ua/blogs/3092564/vte ... uzya_usphu

Це не нові борги, а пошук грошей для сплати за боргами тимошенко та чивокуня.
locustsucol
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