Також позичальник може розглянути можливість розміщення 5-річного траншу плюс до 10-річних паперів.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 13:36
Україна планує 10-річні євробонди в доларах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна планує 10-річні євробонди в доларах.
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:36
Нові борги для розвитку чи проїдання?
Додано: Пон 22 жов, 2018 14:54
Це не нові борги, а пошук грошей для сплати за боргами тимошенко та чивокуня.
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