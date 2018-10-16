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ВС узаконив авто на єврономерах,
ввезені в країну в...

ВС узаконив авто на єврономерах, ввезені в країну в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 14:26

ВС узаконив авто на єврономерах, ввезені в країну в...

Пропонуємо до обговорення:
ВС узаконив безстрокове користування машин на єврономерах, ввезених в країну в режимі "транзит".

Дивися повний текст ВС узаконив авто на єврономерах, ввезені в країну в режимі \"транзит\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 14:27

І пішли метати фейкове гімно по мережі(((
ВС лише визнав незаконним притягнення особи до адмінвідповідальності за порушення ст. 469 МКУ.
Фактично її мали притягнути за порушення ст 470 МКУ.
Все!!!
Cris
 
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