ВС узаконив безстрокове користування машин на єврономерах, ввезених в країну в режимі "транзит".
Дивися повний текст ВС узаконив авто на єврономерах, ввезені в країну в режимі \"транзит\".
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Додано: Пон 22 жов, 2018 14:26
ВС узаконив авто на єврономерах, ввезені в країну в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВС узаконив авто на єврономерах, ввезені в країну в режимі \"транзит\".
Додано: Пон 22 жов, 2018 14:27
І пішли метати фейкове гімно по мережі(((
ВС лише визнав незаконним притягнення особи до адмінвідповідальності за порушення ст. 469 МКУ.
Фактично її мали притягнути за порушення ст 470 МКУ.
Все!!!
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