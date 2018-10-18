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Необхідно розширити програму
субсидій через підвищення...

Необхідно розширити програму субсидій через підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 14:31

Необхідно розширити програму субсидій через підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України має розширити програму субсидій для населення у зв'язку з підвищенням тарифів на газ, підкреслює Президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст Необхідно розширити програму субсидій через підвищення тарифів на газ - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 14:31

Какой же добрый человечище.
А какую фигню однако сморозил.
Сколько же у этого монстра-государства рук: одной бъет, другой ворует, третьей пытается марафет навести на своей морде перед выборами.
aalexz
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:01

  aalexz написав:Какой же добрый человечище.
А какую фигню однако сморозил.
Сколько же у этого монстра-государства рук: одной бъет, другой ворует, третьей пытается марафет навести на своей морде перед выборами.

Вот про "ворует" вы надоели со своим враньем. А "бить" и "марафет наводить", в том числе и перед выборами - это работа Президента.
locustsucol
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