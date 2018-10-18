Уряд України має розширити програму субсидій для населення у зв'язку з підвищенням тарифів на газ, підкреслює Президент України Петро Порошенко.
Дивися повний текст Необхідно розширити програму субсидій через підвищення тарифів на газ - Порошенко.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 14:31
Необхідно розширити програму субсидій через підвищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Необхідно розширити програму субсидій через підвищення тарифів на газ - Порошенко.
Додано: Пон 22 жов, 2018 14:31
Какой же добрый человечище.
А какую фигню однако сморозил.
Сколько же у этого монстра-государства рук: одной бъет, другой ворует, третьей пытается марафет навести на своей морде перед выборами.
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:01
Вот про "ворует" вы надоели со своим враньем. А "бить" и "марафет наводить", в том числе и перед выборами - это работа Президента.
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