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Міжнародне агентство почало
оцінювати вартість газу в...

Міжнародне агентство почало оцінювати вартість газу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:56

Міжнародне агентство почало оцінювати вартість газу в...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародне агентство Argus Media (Лондон), що спеціалізується на цінових та статистичних даних у сфері енергетики та товарно-сировинних ресурсів, запустило оцінку цін на природний газ в Україні.

Дивися повний текст Міжнародне агентство почало оцінювати вартість газу в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 15:57

Вот собственно и доказательство того, что процесс демонополизации и переходу к рыночной системе в торговле газом в Украине все-таки идёт.
locustsucol
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