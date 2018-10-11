Транспортний засіб пофарбовано в білий колір, а спереду в нижній частині - в жовтий.
Дивися повний текст У Мережі показали новий електровоз Київ-Бориспіль (фото).
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Додано: Пон 22 жов, 2018 17:05
У Мережі показали новий електровоз Київ-Бориспіль (фото)
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Дивися повний текст У Мережі показали новий електровоз Київ-Бориспіль (фото).
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:06
главное что бы в вагонах было достаточно места для багажа, так как в базовом исполнении там не очень удобно ездить с чемоданами...
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:29
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