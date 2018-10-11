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У Мережі показали новий
електровоз Київ-Бориспіль (фото)

У Мережі показали новий електровоз Київ-Бориспіль (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:05

У Мережі показали новий електровоз Київ-Бориспіль (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Транспортний засіб пофарбовано в білий колір, а спереду в нижній частині - в жовтий.

Дивися повний текст У Мережі показали новий електровоз Київ-Бориспіль (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:06

главное что бы в вагонах было достаточно места для багажа, так как в базовом исполнении там не очень удобно ездить с чемоданами...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:14

Дизельний???!!!
vbondaruk23
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:29

  Cler написав:главное что бы в вагонах было достаточно места для багажа, так как в базовом исполнении там не очень удобно ездить с чемоданами...

Те кто с багажом и не транзитом через ЖД наверняка выберут такси.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:39

Так дизельный или электро???
saweliy722
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