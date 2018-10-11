Транспортний засіб пофарбовано в білий колір, а спереду в нижній частині - в жовтий.
Дивися повний текст У Мережі показали новий електровоз Київ-Бориспіль (фото).
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Додано: Пон 22 жов, 2018 17:05
У Мережі показали новий електровоз Київ-Бориспіль (фото)
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Дивися повний текст У Мережі показали новий електровоз Київ-Бориспіль (фото).
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:06
главное что бы в вагонах было достаточно места для багажа, так как в базовом исполнении там не очень удобно ездить с чемоданами...
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:29
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:00
дизельный, они "сэкономили" на электрофикации нескольких километров...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:03
в том то и дело, что делают с большим пиаром, но без погружения в проблему... им бы следовало сначала съездит в Москву и посмотреть как сделали аэроэкспресс там...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Вів 23 жов, 2018 11:55
А чего именно в мааскву ? Чем Токио, Сингапур и Куала-Лумпур не устраивает ? Там аэропорт интегрирован в городской транспорт. т.к если без особого багажа, то там ок. Для туристической поездки на 2 недели особо багажа не надо. Рюкзака + небольшой сумки мне вполне хватает. Я Японию на неделю только с рюкзаком летал.
Додано: Вів 23 жов, 2018 12:27
Re: У Мережі показали новий електровоз Київ-Бориспіль (фото)
Скажите это моей жене. Две недели говорите, как раз два чемодана с рюкзаком и сумочкой.
Можно конечно и с одним рюкзачком, но только туда, обратно повезём два чемодана.
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