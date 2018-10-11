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У Мережі показали новий
електровоз Київ-Бориспіль (фото)

У Мережі показали новий електровоз Київ-Бориспіль (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:05

  ssnet написав:Для туристической поездки на 2 недели особо багажа не надо.

не все такие аскеты как вы, а поездки бывают и на более длительные сроки...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:16

Этот проект спецом для белорусских туристов которые летят в Египет из Киева.
Они по достоинству оценят.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 15:26

Re: У Мережі показали новий електровоз Київ-Бориспіль (фото)

На электровозах ездют, :D а не "показывают" :oops:
Какая разница, какой - главное быстро, уютно, комфортно.
- Это есть? Нет!
Об "этом рассказывают"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 13:43

Re: ?!

  vbondaruk23 написав:Дизельний

В еврогородах запрещают дизели.
А в украинской столице целый дизель-поезд радостно запускают!
sal
 
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