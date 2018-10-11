не все такие аскеты как вы, а поездки бывают и на более длительные сроки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 15:05
не все такие аскеты как вы, а поездки бывают и на более длительные сроки...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:16
Этот проект спецом для белорусских туристов которые летят в Египет из Киева.
Они по достоинству оценят.
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:26
Re: У Мережі показали новий електровоз Київ-Бориспіль (фото)
На электровозах ездют, а не "показывают"
Какая разница, какой - главное быстро, уютно, комфортно.
- Это есть? Нет!
Об "этом рассказывают"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 24 жов, 2018 13:43
Re: ?!
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