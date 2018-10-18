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Мільйонерів у світі стало
більш ніж 42 мільйони

Мільйонерів у світі стало більш ніж 42 мільйони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:09

Мільйонерів у світі стало більш ніж 42 мільйони

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в щорічному звіті Credit Suisse.

Дивися повний текст Мільйонерів у світі стало більш ніж 42 мільйони.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:09

жаль что нет информации по Украине...
Cler
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