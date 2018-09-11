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Найбільші пенсійні фонди США набрали $1,5 мільярда...
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Додано: Пон 22 жов, 2018 17:54
Пропонуємо до обговорення:
Найбільший пенсійний фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS), що обслуговує майже 2 млн нинішніх і майбутніх пенсіонерів, тримає потенційно токсичні російські папери (акції підсанкційних компаній, держоблігації) більш ніж на $1,1 млрд
Дивися повний текст Найбільші пенсійні фонди США набрали $1,5 мільярда ризикових російських активів - ЗМІ
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Додано: Пон 22 жов, 2018 17:54
Для полноты картины надо бы указать общую стоимость активов CalPERS - $350 миллиардов.
Я думаю, подобный процент токсичных активов приемлем.
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