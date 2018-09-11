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Найбільші пенсійні фонди США
набрали $1,5 мільярда...

Найбільші пенсійні фонди США набрали $1,5 мільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:54

Найбільші пенсійні фонди США набрали $1,5 мільярда...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший пенсійний фонд США California Public Employees' Retirement System (CalPERS), що обслуговує майже 2 млн нинішніх і майбутніх пенсіонерів, тримає потенційно токсичні російські папери (акції підсанкційних компаній, держоблігації) більш ніж на $1,1 млрд

Дивися повний текст Найбільші пенсійні фонди США набрали $1,5 мільярда ризикових російських активів - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:54

Для полноты картины надо бы указать общую стоимость активов CalPERS - $350 миллиардов.

Я думаю, подобный процент токсичных активов приемлем.
Sommer
 
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