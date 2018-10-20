Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив про намір збільшити видобуток нафти з поточних 10,7 млн барелів на добу до 11 млн барелів.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 19:06
Саудівська Аравія планує збільшити нафтовидобуток до 11...
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Дивися повний текст Саудівська Аравія планує збільшити нафтовидобуток до 11 млн барелів на добу.
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:06
Отакои? Наверно совпадение с тем что Трампуша таки поверил в ссору журналисда с 15 мордоворотами с последующим расчленением. Принципы они такие принципы.
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