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Саудівська Аравія планує
збільшити нафтовидобуток до 11...

Саудівська Аравія планує збільшити нафтовидобуток до 11...
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:06

Саудівська Аравія планує збільшити нафтовидобуток до 11...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив про намір збільшити видобуток нафти з поточних 10,7 млн барелів на добу до 11 млн барелів.

Дивися повний текст Саудівська Аравія планує збільшити нафтовидобуток до 11 млн барелів на добу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:06

Отакои? Наверно совпадение с тем что Трампуша таки поверил в ссору журналисда с 15 мордоворотами с последующим расчленением. Принципы они такие принципы.
vitali_kalinin
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