|
|
MediaTek готує чіп з нейронним модулем
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 жов, 2018 20:00
Пропонуємо до обговорення:
MediaTek збирається до кінця поточного місяця представити нову однокристальну систему Helio P70 для смартфонів.
Дивися повний текст MediaTek готує чіп з нейронним модулем
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85188
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|751
|
|
|1
|150
|
|
|2
|224
|
Вів 14 сер, 2018 22:16
-rx-