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MediaTek готує чіп
з нейронним модулем

MediaTek готує чіп з нейронним модулем
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:00

MediaTek готує чіп з нейронним модулем

Пропонуємо до обговорення:
MediaTek збирається до кінця поточного місяця представити нову однокристальну систему Helio P70 для смартфонів.

Дивися повний текст MediaTek готує чіп з нейронним модулем.
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