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Ситуація на зовнішньому борговому
ринку сприяє залученню...

Ситуація на зовнішньому борговому ринку сприяє залученню...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:08

Ситуація на зовнішньому борговому ринку сприяє залученню...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестиційні аналітики вважають сприятливим поточний час для виходу України на зовнішній борговий ринок і оцінюють обсяг випуску суверенних єврооблігацій, що планується до розміщення, більш ніж на $1,5 млрд.

Дивися повний текст Ситуація на зовнішньому борговому ринку сприяє залученню Україною понад $1,5 млрд - інвестаналітики.
R2
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