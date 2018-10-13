Майже половина індивідуальних ліцензій на вивезення валюти українці отримують для розміщення на закордонному особистому рахунку.
Дивися повний текст Де українці найчастіше відкривають рахунки.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 08:29
Де українці найчастіше відкривають рахунки
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Дивися повний текст Де українці найчастіше відкривають рахунки.
Додано: Вів 23 жов, 2018 08:29
Огласите список ФИО, заказавших лицензии. Граждане должны знать, кто их обкрадывает.
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