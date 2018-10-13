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Де українці найчастіше
відкривають рахунки

Де українці найчастіше відкривають рахунки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:29

Де українці найчастіше відкривають рахунки

Пропонуємо до обговорення:
Майже половина індивідуальних ліцензій на вивезення валюти українці отримують для розміщення на закордонному особистому рахунку.

Дивися повний текст Де українці найчастіше відкривають рахунки.
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