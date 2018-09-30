Чехія в два рази збільшує робочу квоту для українців. Це означає, що з наступного року працевлаштуватися в цій країні зможуть 40 тисяч громадян України.
Дивися повний текст Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських заробітчан.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 08:55
Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських заробітчан.
Додано: Вів 23 жов, 2018 08:55
тот момент когда в Чехии больше заинтересованы в украинцах чем в самой Украине...
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