Чехія в два рази збільшує робочу квоту для українців. Це означає, що з наступного року працевлаштуватися в цій країні зможуть 40 тисяч громадян України.
Дивися повний текст Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських заробітчан.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 08:55
Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських заробітчан.
Додано: Вів 23 жов, 2018 08:55
тот момент когда в Чехии больше заинтересованы в украинцах чем в самой Украине...
Додано: Вів 23 жов, 2018 11:55
benladen075, +1.
если где-то прибыло - значит где-то убыло.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 16:45
Что, аккаунты к выборам готовите? Все как один с однообразной картинкой и грамматическими ошибками..
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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