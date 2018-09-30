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Чехія вдвічі збільшує квоту
робочої сили для українських...

Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:55

Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...

Пропонуємо до обговорення:
Чехія в два рази збільшує робочу квоту для українців. Це означає, що з наступного року працевлаштуватися в цій країні зможуть 40 тисяч громадян України.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:55

тот момент когда в Чехии больше заинтересованы в украинцах чем в самой Украине...
benladen075
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:55

benladen075, +1.
Когда квоты увеличат, общий доход государственного бюджета Чехии от их трудоустройства может достичь 10 миллиардов крон. Это около 430 миллионов долларов.

если где-то прибыло - значит где-то убыло.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:25

Чехия как и Польша готова больше принимать украинцев что бы ЕС не выделяла им квоты на приём беженцев из Сирии и других регионов...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 19:53

Может стоит Украине продавать гражданство, жителям третьих стран.
Хотя бы за инвестиции в экономику страны. Многие страны так делают.
Тогда африканский или азиатский "украинец" смог бы легально устроится на работу в Польшу и Чехию.
И Украина немного заработала бы.
:)
Yura_Gag
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