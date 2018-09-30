Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...

Додано: Сер 24 жов, 2018 11:37

krull_30 написав: Я был в Польше и работал. Скажу, что жить в Польше можно, работать и зарабатывать и даже можно что то отложить себе можно. Главный вопрос в том почему Польша может это делать, а Украина нет. Почему в Польше могут платить дорожный сбор в зависимости от категории транспортного средства, и финансировать на развитие дорог, которые там в идеальном состоянии, а в Украине эти деньги украдут...И так есть многие вопросы, на которые ответы мы никогда не получим... Я был в Польше и работал. Скажу, что жить в Польше можно, работать и зарабатывать и даже можно что то отложить себе можно. Главный вопрос в том почему Польша может это делать, а Украина нет. Почему в Польше могут платить дорожный сбор в зависимости от категории транспортного средства, и финансировать на развитие дорог, которые там в идеальном состоянии, а в Украине эти деньги украдут...И так есть многие вопросы, на которые ответы мы никогда не получим...

как-то натыкался на статью по этой теме. в принципе, с многим согласен"...Беда этих умозаключений в том, что они априори подводят нас к тому, что Украина и Польша находились в одинаковых условиях, потому наше отставание произошло из-за субъективного сопротивления олигархов и если убрать их, то (к этому нас подводят) все сразу наладится. Приблизительно так думали многие в России в 1917 году, решив, что устранение царя и проклятых капиталистов приведет к созданию царства Божьего на земле. Спустя сто лет Россия имеет нового царя и еще более безжалостных капиталистов, а царства все нет и нет.Потому все это дикая чушь, а Украина и Польша были на старте в разных условиях.Во-первых, Польша без колебаний вышла из советского блока. На этот счет было полное единодушие как среди элиты, так и среди массы. Как следствие, консенсус среди элит обеспечил принятие жестких решений, которые определили стратегический характер развития Польши в 90-е и нулевые годы. Ничего этого в Украине не было.Во-вторых, Польша имела давнюю традицию государственности, потому сумела избежать многих управленческих ошибок присущих 25 лет независимого барахтанья Украины.В-третьих, на Западе не было больших сомнений, что Польша может быть интегральной частью его структур. Украина рассматривалась же с момента независимости как неопределенная рисковая территория, которая с высокой долей вероятности вернется под крыло России. Поэтому, Польша стала членом НАТО в 1999 году, получила 120 млрд. евро помощи после того, как в 2004 году вошла в ЕС.В-четвертых, Польша имела менее травмированное СССР население, отсюда большая социальная активность и мобильность, как следствие быстрый расцвет мелкого и среднего бизнеса, получившего мощную подпитку через доступ к западным финансовым ресурсам. Для поляка частная собственность является понятным институтом, а украинцы до сих пор не могут решить стоит ли продавать землю, не говоря уже о том, чтобы продавать ее иностранцам..."