Чехія в два рази збільшує робочу квоту для українців. Це означає, що з наступного року працевлаштуватися в цій країні зможуть 40 тисяч громадян України.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 08:55
Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських заробітчан.
Додано: Вів 23 жов, 2018 08:55
тот момент когда в Чехии больше заинтересованы в украинцах чем в самой Украине...
Додано: Вів 23 жов, 2018 11:55
benladen075, +1.
если где-то прибыло - значит где-то убыло.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 19:25
Чехия как и Польша готова больше принимать украинцев что бы ЕС не выделяла им квоты на приём беженцев из Сирии и других регионов...
Додано: Вів 23 жов, 2018 19:53
Может стоит Украине продавать гражданство, жителям третьих стран.
Хотя бы за инвестиции в экономику страны. Многие страны так делают.
Тогда африканский или азиатский "украинец" смог бы легально устроится на работу в Польшу и Чехию.
И Украина немного заработала бы.
Додано: Вів 23 жов, 2018 22:12
Я был в Польше и работал. Скажу, что жить в Польше можно, работать и зарабатывать и даже можно что то отложить себе можно. Главный вопрос в том почему Польша может это делать, а Украина нет. Почему в Польше могут платить дорожный сбор в зависимости от категории транспортного средства, и финансировать на развитие дорог, которые там в идеальном состоянии, а в Украине эти деньги украдут...И так есть многие вопросы, на которые ответы мы никогда не получим...
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:37
как-то натыкался на статью по этой теме. в принципе, с многим согласен
"...Беда этих умозаключений в том, что они априори подводят нас к тому, что Украина и Польша находились в одинаковых условиях, потому наше отставание произошло из-за субъективного сопротивления олигархов и если убрать их, то (к этому нас подводят) все сразу наладится. Приблизительно так думали многие в России в 1917 году, решив, что устранение царя и проклятых капиталистов приведет к созданию царства Божьего на земле. Спустя сто лет Россия имеет нового царя и еще более безжалостных капиталистов, а царства все нет и нет.
Потому все это дикая чушь, а Украина и Польша были на старте в разных условиях.
Во-первых, Польша без колебаний вышла из советского блока. На этот счет было полное единодушие как среди элиты, так и среди массы. Как следствие, консенсус среди элит обеспечил принятие жестких решений, которые определили стратегический характер развития Польши в 90-е и нулевые годы. Ничего этого в Украине не было.
Во-вторых, Польша имела давнюю традицию государственности, потому сумела избежать многих управленческих ошибок присущих 25 лет независимого барахтанья Украины.
В-третьих, на Западе не было больших сомнений, что Польша может быть интегральной частью его структур. Украина рассматривалась же с момента независимости как неопределенная рисковая территория, которая с высокой долей вероятности вернется под крыло России. Поэтому, Польша стала членом НАТО в 1999 году, получила 120 млрд. евро помощи после того, как в 2004 году вошла в ЕС.
В-четвертых, Польша имела менее травмированное СССР население, отсюда большая социальная активность и мобильность, как следствие быстрый расцвет мелкого и среднего бизнеса, получившего мощную подпитку через доступ к западным финансовым ресурсам. Для поляка частная собственность является понятным институтом, а украинцы до сих пор не могут решить стоит ли продавать землю, не говоря уже о том, чтобы продавать ее иностранцам..."
Додано: Сер 24 жов, 2018 12:21
Бездарный эксперт с таким же бездарным прогнозом.
"Травмированное население" УССР работало на ныне уничтоженных заводах,фабриках,НИИ,проектных и конструкторских бюро.
Никаких олигархов которые и являются тормозом развития можно было не создавать как это сделал Кучма, но для этого нужна была приватизация хотя бы как у поляков.
Мечты "эксперта" о "маленькой прослойке людей поездивших по миру и вернувшихся в Украину для ее поднятия с колен" утопия почище Томазо Компанеллы
В игноре Kart
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:00
Вот потому и травмированное.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:11
Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських
Это работало в советском формате лишь до определенного уровня сложности. Далее по факту отстали как по науке, так и по качеству продукции - стоило лишь пасть железному занавесу, как многие востребованные внутри страны товары оказались неконкурентными.
Возможно "травмированное население" несколько жестковатый термин, просто понятия "частная собственность" и "демократия" в СССР были неактуальны.
На мой взгляд именно поэтому у нас приватизация не пошла как у поляков и именно поэтому власть постепенно перебравли на себя финансово-промышленные группы, контролирующие СМИ и ресурсы, а выборы превратились совсем не в то, чем они должны быть на самом деле.
Касательно поднятия страны с колен силами "прослойки" я также не согласен с экспертом.
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