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Чехія вдвічі збільшує квоту
робочої сили для українських...

Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:22

  galex написав:Возможно "травмированное население" несколько жестковатый термин, просто понятия "частная собственность" и "демократия" в СССР были неактуальны.


Жестковатый, но правдивый. Потому что именно из-за тогдашнего инфантильного воспитания имеем:

  galex написав:На мой взгляд именно поэтому у нас приватизация не пошла как у поляков и именно поэтому власть постепенно перебравли на себя финансово-промышленные группы, контролирующие СМИ и ресурсы, а выборы превратились совсем не в то, чем они должны быть на самом деле.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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