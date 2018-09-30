Жестковатый, но правдивый. Потому что именно из-за тогдашнего инфантильного воспитания имеем:
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 16:22
Жестковатый, но правдивый. Потому что именно из-за тогдашнего инфантильного воспитания имеем:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:25
Зато сейчас в упавших ниже плинтуса вузах и базарах с ТРЦ население интеллектуально выросло и скоро выдаст несколько Нобелевских лауреатов
В игноре Kart
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:26
Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських
кстати, читал статью, посвященную одному айтишнику из Беларуси, который получил в Украине то ли убежище, то ли ВНЖ и живет в Киеве, дожидаясь полноценного гражданства - там были данные ежегодно несколько тысяч граждан, преимущественно африканцы/арабы просятся к нам жить. более 95% отправляют "в сад", разрешают от силы каким-то десяткам. лично мне очень нравится такой подход. я не имею ничего против другой расы, нации, цвета кожи, однако настороженно отношусь к тому, что касается поведенческих стереотипов, а особенно религиозных убеждений, ограничивающих свободу.
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:31
Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських
на самом деле выросло, на хорошую такую ступень, но не за счет вузов, а за счет НТП. я например не представляю себе сейчас зарядку воды от телевизора, и в ммм нести деньги дураков не так много.
однако прогрессивная часть мира сделала шаг чуть пошире, поэтому лауреаты пока нам не светят.
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:33
Откуда такая убежденность?
Вы кто,корифей всех наук?
Внедрение в производство и научные исследования разные вещи, тем более что передовые исследования велись в основном в военной области
Зато сейчас благодаря избирательным денежным барьерам и доступу в СМИ в парламент, а затем в правительство попадают исключительно моральные.компетентные люди.
А потерять приглянувшуюся кому-нибудь вашу квартиру,дом, участок земли при клятом СССР было намного сложенее чем сейчас при черных нотариусах, титушках и продажных судьях
Какие еще ФПГ в 1991-92г?
Барыги с не самой лучшей прослойкой красных директоров типа Кучмы сделали систему олигархов
В игноре Kart
Додано: Сер 24 жов, 2018 19:52
Я вас умоляю. НТП - покемонов ловить ? , асиками греть воздух чтобы из свинца золото получить нео-алхимиками, или в крипту на хаях вкладываться закладывая квартиры , влазя в кредиты - чем не МММ ? Мавроди по всему миру до последних дней продолжал создавать свои пирамиды - никакой НТП ему не был помехой.
Человечество никуда принципиально не продвинулось в своем развитии с каменного века. Им продолжают управлять те же звериные инстинкты , глупость, жадность , алчность и прочие. Как видно из горячо нынче обсуждаемых событий - не работает ни мораль, ни законы начиная от мажоров с ДТП, на бытовом уровне, завершая гопниками мирового масштаба из питерских подворотен, которые делают все то что делали прямоходящие обезьяны десятки тысяч лет тому назад, и реальной управы на них нет.
Хотя то что происходит сейчас и с уровнем образования , общим интеллектуальным уровнем - еще хуже чем то что было с пол века тому назад, несмотря ни на какой НТП. Хотя по большому счету , о каком НТП сегодня можно говорить - преимущественно один консьюмеризм - в компах стоит больше памяти , процессоры работают быстрее, мобильные телефоны расширили свой функционал, даже электрокары выпускали и 100 лет назад - ничего принципиально нового - совершенствуются давным давно созданные технологии которые именно с пол века назад были прорывными - первый компьютер, расщепление атома, запуск человека в космос. И сейчас очень жалко уходящего поколения ученых , практически умершей у нас науки, и осознаешь что на смену этому по сути ничего не пришло взамен и никакие ИТ с ними и рядом не валялись - земля и небо.
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