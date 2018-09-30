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Чехія вдвічі збільшує квоту
робочої сили для українських...

Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:22

  galex написав:Возможно "травмированное население" несколько жестковатый термин, просто понятия "частная собственность" и "демократия" в СССР были неактуальны.


Жестковатый, но правдивый. Потому что именно из-за тогдашнего инфантильного воспитания имеем:

  galex написав:На мой взгляд именно поэтому у нас приватизация не пошла как у поляков и именно поэтому власть постепенно перебравли на себя финансово-промышленные группы, контролирующие СМИ и ресурсы, а выборы превратились совсем не в то, чем они должны быть на самом деле.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:25

  shapo написав:"Травмированное население" УССР работало на ныне уничтоженных заводах,фабриках,НИИ,проектных и конструкторских бюро.


  Sommer написав:Вот потому и травмированное.


Зато сейчас в упавших ниже плинтуса вузах и базарах с ТРЦ население интеллектуально выросло и скоро выдаст несколько Нобелевских лауреатов
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:26

Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських

  Yura_Gag написав:Может стоит Украине продавать гражданство, жителям третьих стран.
Хотя бы за инвестиции в экономику страны. Многие страны так делают.
Тогда африканский или азиатский "украинец" смог бы легально устроится на работу в Польшу и Чехию.
И Украина немного заработала бы.


кстати, читал статью, посвященную одному айтишнику из Беларуси, который получил в Украине то ли убежище, то ли ВНЖ и живет в Киеве, дожидаясь полноценного гражданства - там были данные ежегодно несколько тысяч граждан, преимущественно африканцы/арабы просятся к нам жить. более 95% отправляют "в сад", разрешают от силы каким-то десяткам. лично мне очень нравится такой подход. я не имею ничего против другой расы, нации, цвета кожи, однако настороженно отношусь к тому, что касается поведенческих стереотипов, а особенно религиозных убеждений, ограничивающих свободу.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:31

Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських

  shapo написав:Зато сейчас в упавших ниже плинтуса вузах и базарах с ТРЦ население интеллектуально выросло и скоро выдаст несколько Нобелевских лауреатов


на самом деле выросло, на хорошую такую ступень, но не за счет вузов, а за счет НТП. я например не представляю себе сейчас зарядку воды от телевизора, и в ммм нести деньги дураков не так много.
однако прогрессивная часть мира сделала шаг чуть пошире, поэтому лауреаты пока нам не светят.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:33

  galex написав:Это работало в советском формате лишь до определенного уровня сложности. Далее по факту отстали как по науке, так и по качеству продукции - стоило лишь пасть железному занавесу, как многие востребованные внутри страны товары оказались неконкурентными.


Откуда такая убежденность?
Вы кто,корифей всех наук?
Внедрение в производство и научные исследования разные вещи, тем более что передовые исследования велись в основном в военной области

  galex написав:Возможно "травмированное население" несколько жестковатый термин, просто понятия "частная собственность" и "демократия" в СССР были неактуальны.


Зато сейчас благодаря избирательным денежным барьерам и доступу в СМИ в парламент, а затем в правительство попадают исключительно моральные.компетентные люди.
А потерять приглянувшуюся кому-нибудь вашу квартиру,дом, участок земли при клятом СССР было намного сложенее чем сейчас при черных нотариусах, титушках и продажных судьях


  galex написав:На мой взгляд именно поэтому у нас приватизация не пошла как у поляков и именно поэтому власть постепенно перебравли на себя финансово-промышленные группы, контролирующие СМИ и ресурсы, а выборы превратились совсем не в то, чем они должны быть на самом деле.


Какие еще ФПГ в 1991-92г?
Барыги с не самой лучшей прослойкой красных директоров типа Кучмы сделали систему олигархов
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:52

  galex написав:
  shapo написав:Зато сейчас в упавших ниже плинтуса вузах и базарах с ТРЦ население интеллектуально выросло и скоро выдаст несколько Нобелевских лауреатов


на самом деле выросло, на хорошую такую ступень, но не за счет вузов, а за счет НТП. я например не представляю себе сейчас зарядку воды от телевизора, и в ммм нести деньги дураков не так много.


Я вас умоляю. НТП - покемонов ловить ? , асиками греть воздух чтобы из свинца золото получить нео-алхимиками, или в крипту на хаях вкладываться закладывая квартиры , влазя в кредиты - чем не МММ ? Мавроди по всему миру до последних дней продолжал создавать свои пирамиды - никакой НТП ему не был помехой.

Человечество никуда принципиально не продвинулось в своем развитии с каменного века. Им продолжают управлять те же звериные инстинкты , глупость, жадность , алчность и прочие. Как видно из горячо нынче обсуждаемых событий - не работает ни мораль, ни законы начиная от мажоров с ДТП, на бытовом уровне, завершая гопниками мирового масштаба из питерских подворотен, которые делают все то что делали прямоходящие обезьяны десятки тысяч лет тому назад, и реальной управы на них нет.

Хотя то что происходит сейчас и с уровнем образования , общим интеллектуальным уровнем - еще хуже чем то что было с пол века тому назад, несмотря ни на какой НТП. Хотя по большому счету , о каком НТП сегодня можно говорить - преимущественно один консьюмеризм - в компах стоит больше памяти , процессоры работают быстрее, мобильные телефоны расширили свой функционал, даже электрокары выпускали и 100 лет назад - ничего принципиально нового - совершенствуются давным давно созданные технологии которые именно с пол века назад были прорывными - первый компьютер, расщепление атома, запуск человека в космос. И сейчас очень жалко уходящего поколения ученых , практически умершей у нас науки, и осознаешь что на смену этому по сути ничего не пришло взамен и никакие ИТ с ними и рядом не валялись - земля и небо.
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