Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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galex написав:Возможно "травмированное население" несколько жестковатый термин, просто понятия "частная собственность" и "демократия" в СССР были неактуальны.
Жестковатый, но правдивый. Потому что именно из-за тогдашнего инфантильного воспитания имеем:
galex написав:На мой взгляд именно поэтому у нас приватизация не пошла как у поляков и именно поэтому власть постепенно перебравли на себя финансово-промышленные группы, контролирующие СМИ и ресурсы, а выборы превратились совсем не в то, чем они должны быть на самом деле.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Yura_Gag написав:Может стоит Украине продавать гражданство, жителям третьих стран. Хотя бы за инвестиции в экономику страны. Многие страны так делают. Тогда африканский или азиатский "украинец" смог бы легально устроится на работу в Польшу и Чехию. И Украина немного заработала бы.
кстати, читал статью, посвященную одному айтишнику из Беларуси, который получил в Украине то ли убежище, то ли ВНЖ и живет в Киеве, дожидаясь полноценного гражданства - там были данные ежегодно несколько тысяч граждан, преимущественно африканцы/арабы просятся к нам жить. более 95% отправляют "в сад", разрешают от силы каким-то десяткам. лично мне очень нравится такой подход. я не имею ничего против другой расы, нации, цвета кожи, однако настороженно отношусь к тому, что касается поведенческих стереотипов, а особенно религиозных убеждений, ограничивающих свободу.
shapo написав:Зато сейчас в упавших ниже плинтуса вузах и базарах с ТРЦ население интеллектуально выросло и скоро выдаст несколько Нобелевских лауреатов
на самом деле выросло, на хорошую такую ступень, но не за счет вузов, а за счет НТП. я например не представляю себе сейчас зарядку воды от телевизора, и в ммм нести деньги дураков не так много. однако прогрессивная часть мира сделала шаг чуть пошире, поэтому лауреаты пока нам не светят.
galex написав:Это работало в советском формате лишь до определенного уровня сложности. Далее по факту отстали как по науке, так и по качеству продукции - стоило лишь пасть железному занавесу, как многие востребованные внутри страны товары оказались неконкурентными.
Откуда такая убежденность? Вы кто,корифей всех наук? Внедрение в производство и научные исследования разные вещи, тем более что передовые исследования велись в основном в военной области
galex написав:Возможно "травмированное население" несколько жестковатый термин, просто понятия "частная собственность" и "демократия" в СССР были неактуальны.
Зато сейчас благодаря избирательным денежным барьерам и доступу в СМИ в парламент, а затем в правительство попадают исключительно моральные.компетентные люди. А потерять приглянувшуюся кому-нибудь вашу квартиру,дом, участок земли при клятом СССР было намного сложенее чем сейчас при черных нотариусах, титушках и продажных судьях
galex написав:На мой взгляд именно поэтому у нас приватизация не пошла как у поляков и именно поэтому власть постепенно перебравли на себя финансово-промышленные группы, контролирующие СМИ и ресурсы, а выборы превратились совсем не в то, чем они должны быть на самом деле.
Какие еще ФПГ в 1991-92г? Барыги с не самой лучшей прослойкой красных директоров типа Кучмы сделали систему олигархов
shapo написав:Зато сейчас в упавших ниже плинтуса вузах и базарах с ТРЦ население интеллектуально выросло и скоро выдаст несколько Нобелевских лауреатов
на самом деле выросло, на хорошую такую ступень, но не за счет вузов, а за счет НТП. я например не представляю себе сейчас зарядку воды от телевизора, и в ммм нести деньги дураков не так много.
Я вас умоляю. НТП - покемонов ловить ? , асиками греть воздух чтобы из свинца золото получить нео-алхимиками, или в крипту на хаях вкладываться закладывая квартиры , влазя в кредиты - чем не МММ ? Мавроди по всему миру до последних дней продолжал создавать свои пирамиды - никакой НТП ему не был помехой.
Человечество никуда принципиально не продвинулось в своем развитии с каменного века. Им продолжают управлять те же звериные инстинкты , глупость, жадность , алчность и прочие. Как видно из горячо нынче обсуждаемых событий - не работает ни мораль, ни законы начиная от мажоров с ДТП, на бытовом уровне, завершая гопниками мирового масштаба из питерских подворотен, которые делают все то что делали прямоходящие обезьяны десятки тысяч лет тому назад, и реальной управы на них нет.
Хотя то что происходит сейчас и с уровнем образования , общим интеллектуальным уровнем - еще хуже чем то что было с пол века тому назад, несмотря ни на какой НТП. Хотя по большому счету , о каком НТП сегодня можно говорить - преимущественно один консьюмеризм - в компах стоит больше памяти , процессоры работают быстрее, мобильные телефоны расширили свой функционал, даже электрокары выпускали и 100 лет назад - ничего принципиально нового - совершенствуются давным давно созданные технологии которые именно с пол века назад были прорывными - первый компьютер, расщепление атома, запуск человека в космос. И сейчас очень жалко уходящего поколения ученых , практически умершей у нас науки, и осознаешь что на смену этому по сути ничего не пришло взамен и никакие ИТ с ними и рядом не валялись - земля и небо.
Первые три четверти XX века уровень IQ среди населения Земли постепенно рос. Однако в последнее время наблюдается его неуклонное снижение. Ученые пока что не могут установить причину этого явления
Последние исследования норвежских ученых показывают печальную и угрожающую тенденцию для будущего человечества — уровень IQ населения Земли, который постепенно рос на протяжении XX века, начал стремительно снижаться, сообщает издание Science Alert.
Рост интеллекта землян получил название «эффект Флинна» — в честь работы исследователя Джеймса Флинна, который обнаружил быстрый рост показателей интеллекта на уровне около 3 пунктов IQ за десятилетие в ХХ веке, однако, похоже, что эти бурные дни «интеллектуального бума» уже давно прошли.
Проведенный Центром экономических исследований Рагнара Фриша анализ результатов проверки уровня IQ примерно 730 тыс. норвежских призывников в возрасте 18−19 лет за период с 1970 по 2009 год показал очень неутешительные результаты. У людей, которые родились после 1975 года, уровень IQ падает со скоростью 7 пунктов в поколение.
Стоит заметить, что это не первое подобное исследование. Сам Флинн еще в середине 2000-х годов заметил подобную тенденцию среди британских подростков.
Отметим, что норвежские исследователи наблюдали за изменением показателей IQ в реальных семьях, между братьями и сыновьями, то есть этот эффект, вероятно, не связан с изменением демографических факторов. В то же время, падение IQ свидетельствует, что на эту тенденцию могло повлиять изменение образа жизни — то, как воспитывают детей, на что они тратят время, чем занимаются, что читают и прочее.