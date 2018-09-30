Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...

Додано: Сер 24 жов, 2018 19:52

galex написав: shapo написав: Зато сейчас в упавших ниже плинтуса вузах и базарах с ТРЦ население интеллектуально выросло и скоро выдаст несколько Нобелевских лауреатов Зато сейчас в упавших ниже плинтуса вузах и базарах с ТРЦ население интеллектуально выросло и скоро выдаст несколько Нобелевских лауреатов



на самом деле выросло, на хорошую такую ступень, но не за счет вузов, а за счет НТП. я например не представляю себе сейчас зарядку воды от телевизора, и в ммм нести деньги дураков не так много. на самом деле выросло, на хорошую такую ступень, но не за счет вузов, а за счет НТП. я например не представляю себе сейчас зарядку воды от телевизора, и в ммм нести деньги дураков не так много.

Я вас умоляю. НТП - покемонов ловить ? , асиками греть воздух чтобы из свинца золото получить нео-алхимиками, или в крипту на хаях вкладываться закладывая квартиры , влазя в кредиты - чем не МММ ? Мавроди по всему миру до последних дней продолжал создавать свои пирамиды - никакой НТП ему не был помехой.Человечество никуда принципиально не продвинулось в своем развитии с каменного века. Им продолжают управлять те же звериные инстинкты , глупость, жадность , алчность и прочие. Как видно из горячо нынче обсуждаемых событий - не работает ни мораль, ни законы начиная от мажоров с ДТП, на бытовом уровне, завершая гопниками мирового масштаба из питерских подворотен, которые делают все то что делали прямоходящие обезьяны десятки тысяч лет тому назад, и реальной управы на них нет.Хотя то что происходит сейчас и с уровнем образования , общим интеллектуальным уровнем - еще хуже чем то что было с пол века тому назад, несмотря ни на какой НТП. Хотя по большому счету , о каком НТП сегодня можно говорить - преимущественно один консьюмеризм - в компах стоит больше памяти , процессоры работают быстрее, мобильные телефоны расширили свой функционал, даже электрокары выпускали и 100 лет назад - ничего принципиально нового - совершенствуются давным давно созданные технологии которые именно с пол века назад были прорывными - первый компьютер, расщепление атома, запуск человека в космос. И сейчас очень жалко уходящего поколения ученых , практически умершей у нас науки, и осознаешь что на смену этому по сути ничего не пришло взамен и никакие ИТ с ними и рядом не валялись - земля и небо.