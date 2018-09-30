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Чехія вдвічі збільшує квоту
робочої сили для українських...

Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:22

  galex написав:Возможно "травмированное население" несколько жестковатый термин, просто понятия "частная собственность" и "демократия" в СССР были неактуальны.


Жестковатый, но правдивый. Потому что именно из-за тогдашнего инфантильного воспитания имеем:

  galex написав:На мой взгляд именно поэтому у нас приватизация не пошла как у поляков и именно поэтому власть постепенно перебравли на себя финансово-промышленные группы, контролирующие СМИ и ресурсы, а выборы превратились совсем не в то, чем они должны быть на самом деле.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:25

  shapo написав:"Травмированное население" УССР работало на ныне уничтоженных заводах,фабриках,НИИ,проектных и конструкторских бюро.


  Sommer написав:Вот потому и травмированное.


Зато сейчас в упавших ниже плинтуса вузах и базарах с ТРЦ население интеллектуально выросло и скоро выдаст несколько Нобелевских лауреатов
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:26

Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських

  Yura_Gag написав:Может стоит Украине продавать гражданство, жителям третьих стран.
Хотя бы за инвестиции в экономику страны. Многие страны так делают.
Тогда африканский или азиатский "украинец" смог бы легально устроится на работу в Польшу и Чехию.
И Украина немного заработала бы.


кстати, читал статью, посвященную одному айтишнику из Беларуси, который получил в Украине то ли убежище, то ли ВНЖ и живет в Киеве, дожидаясь полноценного гражданства - там были данные ежегодно несколько тысяч граждан, преимущественно африканцы/арабы просятся к нам жить. более 95% отправляют "в сад", разрешают от силы каким-то десяткам. лично мне очень нравится такой подход. я не имею ничего против другой расы, нации, цвета кожи, однако настороженно отношусь к тому, что касается поведенческих стереотипов, а особенно религиозных убеждений, ограничивающих свободу.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:31

Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських

  shapo написав:Зато сейчас в упавших ниже плинтуса вузах и базарах с ТРЦ население интеллектуально выросло и скоро выдаст несколько Нобелевских лауреатов


на самом деле выросло, на хорошую такую ступень, но не за счет вузов, а за счет НТП. я например не представляю себе сейчас зарядку воды от телевизора, и в ммм нести деньги дураков не так много.
однако прогрессивная часть мира сделала шаг чуть пошире, поэтому лауреаты пока нам не светят.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:33

  galex написав:Это работало в советском формате лишь до определенного уровня сложности. Далее по факту отстали как по науке, так и по качеству продукции - стоило лишь пасть железному занавесу, как многие востребованные внутри страны товары оказались неконкурентными.


Откуда такая убежденность?
Вы кто,корифей всех наук?
Внедрение в производство и научные исследования разные вещи, тем более что передовые исследования велись в основном в военной области

  galex написав:Возможно "травмированное население" несколько жестковатый термин, просто понятия "частная собственность" и "демократия" в СССР были неактуальны.


Зато сейчас благодаря избирательным денежным барьерам и доступу в СМИ в парламент, а затем в правительство попадают исключительно моральные.компетентные люди.
А потерять приглянувшуюся кому-нибудь вашу квартиру,дом, участок земли при клятом СССР было намного сложенее чем сейчас при черных нотариусах, титушках и продажных судьях


  galex написав:На мой взгляд именно поэтому у нас приватизация не пошла как у поляков и именно поэтому власть постепенно перебравли на себя финансово-промышленные группы, контролирующие СМИ и ресурсы, а выборы превратились совсем не в то, чем они должны быть на самом деле.


Какие еще ФПГ в 1991-92г?
Барыги с не самой лучшей прослойкой красных директоров типа Кучмы сделали систему олигархов
В игноре Kart
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 19:52

  galex написав:
  shapo написав:Зато сейчас в упавших ниже плинтуса вузах и базарах с ТРЦ население интеллектуально выросло и скоро выдаст несколько Нобелевских лауреатов


на самом деле выросло, на хорошую такую ступень, но не за счет вузов, а за счет НТП. я например не представляю себе сейчас зарядку воды от телевизора, и в ммм нести деньги дураков не так много.


Я вас умоляю. НТП - покемонов ловить ? , асиками греть воздух чтобы из свинца золото получить нео-алхимиками, или в крипту на хаях вкладываться закладывая квартиры , влазя в кредиты - чем не МММ ? Мавроди по всему миру до последних дней продолжал создавать свои пирамиды - никакой НТП ему не был помехой.

Человечество никуда принципиально не продвинулось в своем развитии с каменного века. Им продолжают управлять те же звериные инстинкты , глупость, жадность , алчность и прочие. Как видно из горячо нынче обсуждаемых событий - не работает ни мораль, ни законы начиная от мажоров с ДТП, на бытовом уровне, завершая гопниками мирового масштаба из питерских подворотен, которые делают все то что делали прямоходящие обезьяны десятки тысяч лет тому назад, и реальной управы на них нет.

Хотя то что происходит сейчас и с уровнем образования , общим интеллектуальным уровнем - еще хуже чем то что было с пол века тому назад, несмотря ни на какой НТП. Хотя по большому счету , о каком НТП сегодня можно говорить - преимущественно один консьюмеризм - в компах стоит больше памяти , процессоры работают быстрее, мобильные телефоны расширили свой функционал, даже электрокары выпускали и 100 лет назад - ничего принципиально нового - совершенствуются давным давно созданные технологии которые именно с пол века назад были прорывными - первый компьютер, расщепление атома, запуск человека в космос. И сейчас очень жалко уходящего поколения ученых , практически умершей у нас науки, и осознаешь что на смену этому по сути ничего не пришло взамен и никакие ИТ с ними и рядом не валялись - земля и небо.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:20

  shapo написав:
  shapo написав:"Травмированное население" УССР работало на ныне уничтоженных заводах,фабриках,НИИ,проектных и конструкторских бюро.


  Sommer написав:Вот потому и травмированное.


Зато сейчас в упавших ниже плинтуса вузах и базарах с ТРЦ население интеллектуально выросло и скоро выдаст несколько Нобелевских лауреатов


Судя по количеству нобелевских лауреатов за 70 лет совка... плохо там было с интеллектуальным ростом, ох плохо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 21:23

  shapo написав:Зато сейчас благодаря избирательным денежным барьерам и доступу в СМИ в парламент, а затем в правительство попадают исключительно моральные.компетентные люди.


Можно подумать, совковое правительство состояло из людей с другими ценностями.

  shapo написав:А потерять приглянувшуюся кому-нибудь вашу квартиру,дом, участок земли при клятом СССР было намного сложенее чем сейчас при черных нотариусах, титушках и продажных судьях


Почему-то все упорно пытаются забыть веселые годы начала СССР. Когда не то что квартиру и дом - жизнь можно было потерять за одну бумажку.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:56

Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських

А вы говорите НТП

Уровень IQ людей неуклонно падает — ученые

Первые три четверти XX века уровень IQ среди населения Земли постепенно рос. Однако в последнее время наблюдается его неуклонное снижение. Ученые пока что не могут установить причину этого явления

Последние исследования норвежских ученых показывают печальную и угрожающую тенденцию для будущего человечества — уровень IQ населения Земли, который постепенно рос на протяжении XX века, начал стремительно снижаться, сообщает издание Science Alert.

Рост интеллекта землян получил название «эффект Флинна» — в честь работы исследователя Джеймса Флинна, который обнаружил быстрый рост показателей интеллекта на уровне около 3 пунктов IQ за десятилетие в ХХ веке, однако, похоже, что эти бурные дни «интеллектуального бума» уже давно прошли.

Проведенный Центром экономических исследований Рагнара Фриша анализ результатов проверки уровня IQ примерно 730 тыс. норвежских призывников в возрасте 18−19 лет за период с 1970 по 2009 год показал очень неутешительные результаты. У людей, которые родились после 1975 года, уровень IQ падает со скоростью 7 пунктов в поколение.

Стоит заметить, что это не первое подобное исследование. Сам Флинн еще в середине 2000-х годов заметил подобную тенденцию среди британских подростков.

Отметим, что норвежские исследователи наблюдали за изменением показателей IQ в реальных семьях, между братьями и сыновьями, то есть этот эффект, вероятно, не связан с изменением демографических факторов. В то же время, падение IQ свидетельствует, что на эту тенденцию могло повлиять изменение образа жизни — то, как воспитывают детей, на что они тратят время, чем занимаются, что читают и прочее.

https://racurs.ua/n106859-uroven-iq-v-m ... henye.html
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 06:03

Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських

  shapo написав:Откуда такая убежденность?
Вы кто,корифей всех наук?
Внедрение в производство и научные исследования разные вещи, тем более что передовые исследования велись в основном в военной области


О да, как раз в области орудий убийства СССР действительно не особо отставал от США, но вот во всем остальном...
Вспомнилась статья с отсылкой в эту тему

"...Любой продукт есть овеществление идеи.

Например, мощные и гладкие германские автомобили – это идея упругого германского автобана. Длинные и комфортные американские тачки – дети длинных и утомительных интерстейтов. Юркие японцы – ну вы поняли, а если нет – то посмотрите на схемы японских развязок.
............
Великая Французская Мода, которая насчитывает сотни лет, родилась от нематериальной идеи, что парижанки – самые лучшие и стильные женщины на Земле. Эту репутацию парижанки заслужили не в одно лицо – легендарный стиль неверных королев и жен галантерейщиков был поднят на щит писателями, художниками, модистками, гризетками, певичками опереток и даже пользователями борделей.
......
Итальянские мужики, которые крутятся перед зеркалом еще дольше французских мадемоизелей породили бесчисленные линии мужской одежды, обуви, парфюмов и даже триммеры для морды, способные создавать эффект «трехдневной небритости»

Варшавские кофейни, мюнихьские бирштубы, голландские тюльпаны, киевские торты. Голливудское кино, таджыкская шмаль, аргентинское танго.
...
Российские танки, российские автоматы, российское кино, российские продукты.

Кафедра не знает, как можно сделать еду г..ном еще до того, как ее съели в первый раз. Что надо делать с березовым соком, чтобы превратить его в помои – мучить березу? Как можно испортить куриное яйцо? Подсыпать курам вместо пшена п..дюлей? Как возможно настолько изгадить молочку – оскорблять корову матерно, ставить ей Кобзона во время доения и дергать за хвост вместо вымени? Где, в каких морях ловятся шпроты с костями, как у буйвола? Зачем добавлять в водку резину для аромата? Почему хлеб не умеет резаться, а может только крошиться под ножом?

Россия делает х..во все, кроме оружия. И неважно, что оружие устаревшее и неэффективное, что со времен СССР оно раздаривалось папуасам в качестве визиток – Россия гордится этим.

А это обозначает, что мы имеем дело с народом, который не хочет хорошо жить сам, а хочет хорошо и дешево убивать других. Вот и вся идея, проявленная в материи..."(с)
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