Жестковатый, но правдивый. Потому что именно из-за тогдашнего инфантильного воспитания имеем:
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Додано: Сер 24 жов, 2018 16:22
Жестковатый, но правдивый. Потому что именно из-за тогдашнего инфантильного воспитания имеем:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:25
Зато сейчас в упавших ниже плинтуса вузах и базарах с ТРЦ население интеллектуально выросло и скоро выдаст несколько Нобелевских лауреатов
В игноре Kart
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:26
Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських
кстати, читал статью, посвященную одному айтишнику из Беларуси, который получил в Украине то ли убежище, то ли ВНЖ и живет в Киеве, дожидаясь полноценного гражданства - там были данные ежегодно несколько тысяч граждан, преимущественно африканцы/арабы просятся к нам жить. более 95% отправляют "в сад", разрешают от силы каким-то десяткам. лично мне очень нравится такой подход. я не имею ничего против другой расы, нации, цвета кожи, однако настороженно отношусь к тому, что касается поведенческих стереотипов, а особенно религиозных убеждений, ограничивающих свободу.
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:31
Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських
на самом деле выросло, на хорошую такую ступень, но не за счет вузов, а за счет НТП. я например не представляю себе сейчас зарядку воды от телевизора, и в ммм нести деньги дураков не так много.
однако прогрессивная часть мира сделала шаг чуть пошире, поэтому лауреаты пока нам не светят.
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:33
Откуда такая убежденность?
Вы кто,корифей всех наук?
Внедрение в производство и научные исследования разные вещи, тем более что передовые исследования велись в основном в военной области
Зато сейчас благодаря избирательным денежным барьерам и доступу в СМИ в парламент, а затем в правительство попадают исключительно моральные.компетентные люди.
А потерять приглянувшуюся кому-нибудь вашу квартиру,дом, участок земли при клятом СССР было намного сложенее чем сейчас при черных нотариусах, титушках и продажных судьях
Какие еще ФПГ в 1991-92г?
Барыги с не самой лучшей прослойкой красных директоров типа Кучмы сделали систему олигархов
В игноре Kart
Додано: Сер 24 жов, 2018 19:52
Я вас умоляю. НТП - покемонов ловить ? , асиками греть воздух чтобы из свинца золото получить нео-алхимиками, или в крипту на хаях вкладываться закладывая квартиры , влазя в кредиты - чем не МММ ? Мавроди по всему миру до последних дней продолжал создавать свои пирамиды - никакой НТП ему не был помехой.
Человечество никуда принципиально не продвинулось в своем развитии с каменного века. Им продолжают управлять те же звериные инстинкты , глупость, жадность , алчность и прочие. Как видно из горячо нынче обсуждаемых событий - не работает ни мораль, ни законы начиная от мажоров с ДТП, на бытовом уровне, завершая гопниками мирового масштаба из питерских подворотен, которые делают все то что делали прямоходящие обезьяны десятки тысяч лет тому назад, и реальной управы на них нет.
Хотя то что происходит сейчас и с уровнем образования , общим интеллектуальным уровнем - еще хуже чем то что было с пол века тому назад, несмотря ни на какой НТП. Хотя по большому счету , о каком НТП сегодня можно говорить - преимущественно один консьюмеризм - в компах стоит больше памяти , процессоры работают быстрее, мобильные телефоны расширили свой функционал, даже электрокары выпускали и 100 лет назад - ничего принципиально нового - совершенствуются давным давно созданные технологии которые именно с пол века назад были прорывными - первый компьютер, расщепление атома, запуск человека в космос. И сейчас очень жалко уходящего поколения ученых , практически умершей у нас науки, и осознаешь что на смену этому по сути ничего не пришло взамен и никакие ИТ с ними и рядом не валялись - земля и небо.
Додано: Сер 24 жов, 2018 21:20
Судя по количеству нобелевских лауреатов за 70 лет совка... плохо там было с интеллектуальным ростом, ох плохо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 24 жов, 2018 21:23
Можно подумать, совковое правительство состояло из людей с другими ценностями.
Почему-то все упорно пытаются забыть веселые годы начала СССР. Когда не то что квартиру и дом - жизнь можно было потерять за одну бумажку.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 24 жов, 2018 23:56
Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських
А вы говорите НТП
Додано: Чет 25 жов, 2018 06:03
Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських
О да, как раз в области орудий убийства СССР действительно не особо отставал от США, но вот во всем остальном...
Вспомнилась статья с отсылкой в эту тему
"...Любой продукт есть овеществление идеи.
Например, мощные и гладкие германские автомобили – это идея упругого германского автобана. Длинные и комфортные американские тачки – дети длинных и утомительных интерстейтов. Юркие японцы – ну вы поняли, а если нет – то посмотрите на схемы японских развязок.
............
Великая Французская Мода, которая насчитывает сотни лет, родилась от нематериальной идеи, что парижанки – самые лучшие и стильные женщины на Земле. Эту репутацию парижанки заслужили не в одно лицо – легендарный стиль неверных королев и жен галантерейщиков был поднят на щит писателями, художниками, модистками, гризетками, певичками опереток и даже пользователями борделей.
......
Итальянские мужики, которые крутятся перед зеркалом еще дольше французских мадемоизелей породили бесчисленные линии мужской одежды, обуви, парфюмов и даже триммеры для морды, способные создавать эффект «трехдневной небритости»
Варшавские кофейни, мюнихьские бирштубы, голландские тюльпаны, киевские торты. Голливудское кино, таджыкская шмаль, аргентинское танго.
...
Российские танки, российские автоматы, российское кино, российские продукты.
Кафедра не знает, как можно сделать еду г..ном еще до того, как ее съели в первый раз. Что надо делать с березовым соком, чтобы превратить его в помои – мучить березу? Как можно испортить куриное яйцо? Подсыпать курам вместо пшена п..дюлей? Как возможно настолько изгадить молочку – оскорблять корову матерно, ставить ей Кобзона во время доения и дергать за хвост вместо вымени? Где, в каких морях ловятся шпроты с костями, как у буйвола? Зачем добавлять в водку резину для аромата? Почему хлеб не умеет резаться, а может только крошиться под ножом?
Россия делает х..во все, кроме оружия. И неважно, что оружие устаревшее и неэффективное, что со времен СССР оно раздаривалось папуасам в качестве визиток – Россия гордится этим.
А это обозначает, что мы имеем дело с народом, который не хочет хорошо жить сам, а хочет хорошо и дешево убивать других. Вот и вся идея, проявленная в материи..."(с)
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