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Чехія вдвічі збільшує квоту
робочої сили для українських...

Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 07:10

Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських

  Surfer написав:Я вас умоляю. НТП - покемонов ловить ?


я считаю Augmented Reality отличной задумкой. Например выбрать место повыше ясной ночью, взять девайс с загруженной SkyView - это нагляднее любого планетария и уроков астрономии. Применений - масса. А то что на вашем видео условно обезьяна микроскопом сбивает бананы с дерева - это совсем не значит что микроскоп - бесполезная штука.


"...асиками греть воздух чтобы из свинца золото получить нео-алхимиками, или в крипту на хаях вкладываться закладывая квартиры , влазя в кредиты - чем не МММ ? Мавроди по всему миру до последних дней продолжал создавать свои пирамиды - никакой НТП ему не был помехой...." - от первой МММ пострадали миллионы людей, общее число вкладчиков 10-15 млн.

сколько вкладчиков пострадало от крипты или нью-МММ - разве что единицы каких-то фриков. на страничке описания биткоина большими буквами черным по белому было написано что криптовалюта ничем не гарантирована, не годится для хранения сбережений и что в нее нельзя вкладывать средства, которые человек не может себе позволить потерять.

Разве что символично - из биографии нынешнего главы ДНР (или кем он у них числится, точно не знаю, они слишком быстро меняются)
...С 2011 года по 2013 год являлся функционером движения «МММ» Сергея Мавроди (укр. Ми маємо мету), был волонтёром, а затем, когда на основе «МММ» была создана одноимённая партия, Пушилин стал её членом. От этой политической силы в 2013 году баллотировался в Верховную Раду на перевыборах в 94 округе в Киевской области, занял 19 место и получил 0,08 % (77 голосов).


Человечество никуда принципиально не продвинулось в своем развитии с каменного века. Им продолжают управлять те же звериные инстинкты , глупость, жадность , алчность и прочие.
...........
Как видно из горячо нынче обсуждаемых событий - не работает ни мораль, ни законы начиная от мажоров с ДТП, на бытовом уровне, завершая гопниками мирового масштаба из питерских подворотен, которые делают все то что делали прямоходящие обезьяны десятки тысяч лет тому назад, и реальной управы на них нет.


я думаю что вопрос моральных качеств несколько оффтоп по отношению к теме обсуждения.
а что касается мажоров и питерских подворотен, то для меня передовые страны, показательные в плане прогресса человечества, лежат за пределами экс-совка. Кстати, протестантская мораль гораздо меньше склоняет людей стремиться к роскоши.
(и не переживайте так из-за мажоров и ДТП - у нас их не так много, даже если они вообще перестанут ездить на машинах, по статистике ДТП этого даже не будет заметно).


Хотя то что происходит сейчас и с уровнем образования , общим интеллектуальным уровнем - еще хуже чем то что было с пол века тому назад, несмотря ни на какой НТП.

современное образование явно не успевает за гонкой прогресса


Хотя по большому счету , о каком НТП сегодня можно говорить - преимущественно один консьюмеризм - в компах стоит больше памяти , процессоры работают быстрее, мобильные телефоны расширили свой функционал, даже электрокары выпускали и 100 лет назад - ничего принципиально нового


если взять современный мобильный, переместить на 35-40 лет назад и продемонстрировать его возможности даже без сети, то это посчитали бы какой-то невероятной инопланетной технологией. кстати его мощность превосходила бы большинство тогдашним мировых суперкомпьютеров. я помню свое восхищение в детстве когда увидел игру "Ну Погоди" или возился с программируемым калькулятором. Сегодняшние технологии просто запредельны для того времени. Причем появление интернета - куда более судьбоносное даже, нежели появление компьютера - это сам по себе инструмент для лавинообразного ускорения прогресса.
в раннем средневековье даже на расстоянии в 300 лет даже близко нет такой разницы в технологиях, как сейчас на отрезке в пару десятилетий.

Уже в этом столетии, вероятно еще в первой половине искусственный интеллект реально превзойдет человеческий, после чего начнет апгрейдить себя с нарастающей скоростью. а вот наступит ли технологическая сингулярность? станет ли новая сущность управлять миром и оставит ли коптить планету старых кожаных динозавров? если доживем - узнаем ))

- совершенствуются давным давно созданные технологии которые именно с пол века назад были прорывными

полвека назад это не "давным-давно", это мелкий отрезок на прямой истории человечества.

И сейчас очень жалко уходящего поколения ученых , практически умершей у нас науки, и осознаешь что на смену этому по сути ничего не пришло взамен и никакие ИТ с ними и рядом не валялись - земля и небо.

в мировом масштабе с наукой все в порядке. да и на территории бывшего ссср думаю появится еще не один гений, просто возможно развивать науку ему предстоит в более цивилизованной стране. все-таки при всех определенных плюсах, советская эпоха таки серьезно тормознула в развитии эту часть земного шарика.
galex
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