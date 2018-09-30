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Чехія вдвічі збільшує квоту
робочої сили для українських...

Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 07:10

Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських

  Surfer написав:Я вас умоляю. НТП - покемонов ловить ?


я считаю Augmented Reality отличной задумкой. Например выбрать место повыше ясной ночью, взять девайс с загруженной SkyView - это нагляднее любого планетария и уроков астрономии. Применений - масса. А то что на вашем видео условно обезьяна микроскопом сбивает бананы с дерева - это совсем не значит что микроскоп - бесполезная штука.


"...асиками греть воздух чтобы из свинца золото получить нео-алхимиками, или в крипту на хаях вкладываться закладывая квартиры , влазя в кредиты - чем не МММ ? Мавроди по всему миру до последних дней продолжал создавать свои пирамиды - никакой НТП ему не был помехой...." - от первой МММ пострадали миллионы людей, общее число вкладчиков 10-15 млн.

сколько вкладчиков пострадало от крипты или нью-МММ - разве что единицы каких-то фриков. на страничке описания биткоина большими буквами черным по белому было написано что криптовалюта ничем не гарантирована, не годится для хранения сбережений и что в нее нельзя вкладывать средства, которые человек не может себе позволить потерять.

Разве что символично - из биографии нынешнего главы ДНР (или кем он у них числится, точно не знаю, они слишком быстро меняются)
...С 2011 года по 2013 год являлся функционером движения «МММ» Сергея Мавроди (укр. Ми маємо мету), был волонтёром, а затем, когда на основе «МММ» была создана одноимённая партия, Пушилин стал её членом. От этой политической силы в 2013 году баллотировался в Верховную Раду на перевыборах в 94 округе в Киевской области, занял 19 место и получил 0,08 % (77 голосов).


Человечество никуда принципиально не продвинулось в своем развитии с каменного века. Им продолжают управлять те же звериные инстинкты , глупость, жадность , алчность и прочие.
...........
Как видно из горячо нынче обсуждаемых событий - не работает ни мораль, ни законы начиная от мажоров с ДТП, на бытовом уровне, завершая гопниками мирового масштаба из питерских подворотен, которые делают все то что делали прямоходящие обезьяны десятки тысяч лет тому назад, и реальной управы на них нет.


я думаю что вопрос моральных качеств несколько оффтоп по отношению к теме обсуждения.
а что касается мажоров и питерских подворотен, то для меня передовые страны, показательные в плане прогресса человечества, лежат за пределами экс-совка. Кстати, протестантская мораль гораздо меньше склоняет людей стремиться к роскоши.
(и не переживайте так из-за мажоров и ДТП - у нас их не так много, даже если они вообще перестанут ездить на машинах, по статистике ДТП этого даже не будет заметно).


Хотя то что происходит сейчас и с уровнем образования , общим интеллектуальным уровнем - еще хуже чем то что было с пол века тому назад, несмотря ни на какой НТП.

современное образование явно не успевает за гонкой прогресса


Хотя по большому счету , о каком НТП сегодня можно говорить - преимущественно один консьюмеризм - в компах стоит больше памяти , процессоры работают быстрее, мобильные телефоны расширили свой функционал, даже электрокары выпускали и 100 лет назад - ничего принципиально нового


если взять современный мобильный, переместить на 35-40 лет назад и продемонстрировать его возможности даже без сети, то это посчитали бы какой-то невероятной инопланетной технологией. кстати его мощность превосходила бы большинство тогдашним мировых суперкомпьютеров. я помню свое восхищение в детстве когда увидел игру "Ну Погоди" или возился с программируемым калькулятором. Сегодняшние технологии просто запредельны для того времени. Причем появление интернета - куда более судьбоносное даже, нежели появление компьютера - это сам по себе инструмент для лавинообразного ускорения прогресса.
в раннем средневековье даже на расстоянии в 300 лет даже близко нет такой разницы в технологиях, как сейчас на отрезке в пару десятилетий.

Уже в этом столетии, вероятно еще в первой половине искусственный интеллект реально превзойдет человеческий, после чего начнет апгрейдить себя с нарастающей скоростью. а вот наступит ли технологическая сингулярность? станет ли новая сущность управлять миром и оставит ли коптить планету старых кожаных динозавров? если доживем - узнаем ))

- совершенствуются давным давно созданные технологии которые именно с пол века назад были прорывными

полвека назад это не "давным-давно", это мелкий отрезок на прямой истории человечества.

И сейчас очень жалко уходящего поколения ученых , практически умершей у нас науки, и осознаешь что на смену этому по сути ничего не пришло взамен и никакие ИТ с ними и рядом не валялись - земля и небо.

в мировом масштабе с наукой все в порядке. да и на территории бывшего ссср думаю появится еще не один гений, просто возможно развивать науку ему предстоит в более цивилизованной стране. все-таки при всех определенных плюсах, советская эпоха таки серьезно тормознула в развитии эту часть земного шарика.
galex
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:34

  Sommer написав:
  shapo написав:Зато сейчас в упавших ниже плинтуса вузах и базарах с ТРЦ население интеллектуально выросло и скоро выдаст несколько Нобелевских лауреатов


Судя по количеству нобелевских лауреатов за 70 лет совка... плохо там было с интеллектуальным ростом, ох плохо.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%A1%D0%A0

Напишите кто стал из Украины Нобелевским лауреатом за последние 27 лет
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:45

  galex написав:в мировом масштабе с наукой все в порядке. да и на территории бывшего ссср думаю появится еще не один гений, просто возможно развивать науку ему предстоит в более цивилизованной стране. все-таки при всех определенных плюсах, советская эпоха таки серьезно тормознула в развитии эту часть земного шарика.


Чушь которую мог написать человек не имеющий понятия о государственной поддержке науки в СССР, о том, насколько была престижной и сравнительно хорошо оплачиваемой работа научного работника или преподавателя вуза.
Именно из-за ее привлекательности в материальном плане она и начала деградировать с 70-х годов .
Нынешние власть имущие вышедшие из райкомов комсомола или подпольных барыг всегда им завидовали, поэтому первым делом угробили все хорошее что осталось от СССР в первые же годы "капитализма".
Никаких Нобелевских лауреатов на просторах бывшего СССР больше не появится в обозримом будущем т.к. научные школы создаются годами, а рушатся за недели.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:01

  galex написав:
  shapo написав:Зато сейчас в упавших ниже плинтуса вузах и базарах с ТРЦ население интеллектуально выросло и скоро выдаст несколько Нобелевских лауреатов


на самом деле выросло, на хорошую такую ступень, но не за счет вузов, а за счет НТП. я например не представляю себе сейчас зарядку воды от телевизора, и в ммм нести деньги дураков не так много.
однако прогрессивная часть мира сделала шаг чуть пошире, поэтому лауреаты пока нам не светят.


Кашпировский с Чумаком появились перед развалом СССР когда все пошло в разнос а передачи типа "Очевидное-невероятное" канули в лету.
Сравнение нынешнего расцвета целителей,магов,экстрасенсов с СССР будет явно не в пользу нынешней Украины. Да и академий наук было аж 3 - СССР,педагогических и медицинских наук, до Хрущева еще и архитектурная.
Ныне же докторов и академиков пишущих работы по уровню студенческой научной работы в СССР немеряно.
Самообразование вещь хорошая,но доступная немногим одаренным личностям.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:58

О да, давайте удивлять предков мобильными телефонами. Главное то что мобильный телефон это ничуть не показатель прогресса. Там нет ничего принципиально нового, разработанного кстати в те же 50-100 лет назад. Исключительно технологическая игрушка , как и многие другие, которая благодаря эволюции технологии дала возможность запиххнуть в один девайс несколько устройств. Но ни на грам не продвинуло человечество в плане развития, эта статистика тому в подтверждение :

Уровень IQ людей неуклонно падает — ученые

Первые три четверти XX века уровень IQ среди населения Земли постепенно рос. Однако в последнее время наблюдается его неуклонное снижение. Ученые пока что не могут установить причину этого явления

Последние исследования норвежских ученых показывают печальную и угрожающую тенденцию для будущего человечества — уровень IQ населения Земли, который постепенно рос на протяжении XX века, начал стремительно снижаться, сообщает издание Science Alert.

Стоит заметить, что это не первое подобное исследование. Сам Флинн еще в середине 2000-х годов заметил подобную тенденцию среди британских подростков.

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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:38

  shapo написав:
  Sommer написав:
  shapo написав:Зато сейчас в упавших ниже плинтуса вузах и базарах с ТРЦ население интеллектуально выросло и скоро выдаст несколько Нобелевских лауреатов


Судя по количеству нобелевских лауреатов за 70 лет совка... плохо там было с интеллектуальным ростом, ох плохо.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%A1%D0%A0

Напишите кто стал из Украины Нобелевским лауреатом за последние 27 лет


Георгий Шарпак 1992 Физика
Алексиевич 2015, литература

спокойно, спокойно, я понимаю что они именно что "из Украины", тут ходил список наиболее цитируемых современных авторов публикаций, ученных Украины и там тоже все до одного или работают и живут за границей или сидят плотно на грантах и делают эксперементы зарубежом. :wink:

интересно что и россияне-лауреаты, или за открытия сделанные в СССР удостоены - Алфёров и тут надо понимать, что был вклад всего СССР, к примеру Гинзбург и Абрикосов делали теорию по сверпровадникам 2 рода, а открыли эти сверхпроводники в Украине, в Харькове - https://en.wikipedia.org/wiki/Type-II_superconductor :!:
или "российские" лауреаты сделали свои работы за границей и имеют заграничное гражданство - Новосёлов, Гейм, Гурвич.

Кем реально может Россия гордиться это Горбачев, премия мира, но им помойму не очень то гордятся. :mrgreen: (хотя формально и его успехи "были при СССР" а живет он в Германии)
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:04

Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських

  Kripo написав:Георгий Шарпак 1992 Физика


Да уж, точно украинец родившийся на территории довоенной Польши в Ровенской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 1%80%D0%B6, как и Алекссевич родившаяся в Ивано-Франковске,но писавшая по-русски в Белоруссии
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