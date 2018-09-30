Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...

Додано: Чет 25 жов, 2018 07:10

Surfer написав: Я вас умоляю. НТП - покемонов ловить ? Я вас умоляю. НТП - покемонов ловить ?

Человечество никуда принципиально не продвинулось в своем развитии с каменного века. Им продолжают управлять те же звериные инстинкты , глупость, жадность , алчность и прочие.

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Как видно из горячо нынче обсуждаемых событий - не работает ни мораль, ни законы начиная от мажоров с ДТП, на бытовом уровне, завершая гопниками мирового масштаба из питерских подворотен, которые делают все то что делали прямоходящие обезьяны десятки тысяч лет тому назад, и реальной управы на них нет.

Хотя то что происходит сейчас и с уровнем образования , общим интеллектуальным уровнем - еще хуже чем то что было с пол века тому назад, несмотря ни на какой НТП.

Хотя по большому счету , о каком НТП сегодня можно говорить - преимущественно один консьюмеризм - в компах стоит больше памяти , процессоры работают быстрее, мобильные телефоны расширили свой функционал, даже электрокары выпускали и 100 лет назад - ничего принципиально нового

- совершенствуются давным давно созданные технологии которые именно с пол века назад были прорывными

И сейчас очень жалко уходящего поколения ученых , практически умершей у нас науки, и осознаешь что на смену этому по сути ничего не пришло взамен и никакие ИТ с ними и рядом не валялись - земля и небо.

я считаю Augmented Reality отличной задумкой. Например выбрать место повыше ясной ночью, взять девайс с загруженной SkyView - это нагляднее любого планетария и уроков астрономии. Применений - масса. А то что на вашем видео условно обезьяна микроскопом сбивает бананы с дерева - это совсем не значит что микроскоп - бесполезная штука."...асиками греть воздух чтобы из свинца золото получить нео-алхимиками, или в крипту на хаях вкладываться закладывая квартиры , влазя в кредиты - чем не МММ ? Мавроди по всему миру до последних дней продолжал создавать свои пирамиды - никакой НТП ему не был помехой...." - от первой МММ пострадали миллионы людей, общее число вкладчиков 10-15 млн.сколько вкладчиков пострадало от крипты или нью-МММ - разве что единицы каких-то фриков. на страничке описания биткоина большими буквами черным по белому было написано что криптовалюта ничем не гарантирована, не годится для хранения сбережений и что в нее нельзя вкладывать средства, которые человек не может себе позволить потерять.Разве что символично - из биографии нынешнего главы ДНР (или кем он у них числится, точно не знаю, они слишком быстро меняются)...С 2011 года по 2013 год являлся функционером движения «МММ» Сергея Мавроди (укр. Ми маємо мету), был волонтёром, а затем, когда на основе «МММ» была создана одноимённая партия, Пушилин стал её членом. От этой политической силы в 2013 году баллотировался в Верховную Раду на перевыборах в 94 округе в Киевской области, занял 19 место и получил 0,08 % (77 голосов).я думаю что вопрос моральных качеств несколько оффтоп по отношению к теме обсуждения.а что касается мажоров и питерских подворотен, то для меня передовые страны, показательные в плане прогресса человечества, лежат за пределами экс-совка. Кстати, протестантская мораль гораздо меньше склоняет людей стремиться к роскоши.(и не переживайте так из-за мажоров и ДТП - у нас их не так много, даже если они вообще перестанут ездить на машинах, по статистике ДТП этого даже не будет заметно).современное образование явно не успевает за гонкой прогрессаесли взять современный мобильный, переместить на 35-40 лет назад и продемонстрировать его возможности даже без сети, то это посчитали бы какой-то невероятной инопланетной технологией. кстати его мощность превосходила бы большинство тогдашним мировых суперкомпьютеров. я помню свое восхищение в детстве когда увидел игру "Ну Погоди" или возился с программируемым калькулятором. Сегодняшние технологии просто запредельны для того времени. Причем появление интернета - куда более судьбоносное даже, нежели появление компьютера - это сам по себе инструмент для лавинообразного ускорения прогресса.в раннем средневековье даже на расстоянии в 300 лет даже близко нет такой разницы в технологиях, как сейчас на отрезке в пару десятилетий.Уже в этом столетии, вероятно еще в первой половине искусственный интеллект реально превзойдет человеческий, после чего начнет апгрейдить себя с нарастающей скоростью. а вот наступит ли технологическая сингулярность? станет ли новая сущность управлять миром и оставит ли коптить планету старых кожаных динозавров? если доживем - узнаем ))полвека назад это не "давным-давно", это мелкий отрезок на прямой истории человечества.в мировом масштабе с наукой все в порядке. да и на территории бывшего ссср думаю появится еще не один гений, просто возможно развивать науку ему предстоит в более цивилизованной стране. все-таки при всех определенных плюсах, советская эпоха таки серьезно тормознула в развитии эту часть земного шарика.