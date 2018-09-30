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Чехія вдвічі збільшує квоту
робочої сили для українських...

Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:46

  Kripo написав:да конечно "могут быть", более того, как видим причислены! Делали они правда исследования при СССР. Только знаете, как то нечестно украсть общие достижения, а потом этими вот украдениыми достижениями нас попрекать - почему это "Pоссия первого человека в космос запустила, а Украина не смогла?!".

П.С: и при чем здесь Ландау (который 5 лет в Харькове проработал) и Капица?!


А что,Капица тоже к Украине относится каким-то боком?
Да, были достижения в космосе и в науке в Украине у россиянина Янгеля ,конкурента родившегося в Украине Королева и мн.других ученых и инженеров ,но все это под руководством клятых москалей из общего гулага СССР.
Где все это сейчас?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:50

  Kripo написав:
  shapo написав:Где в вашей ссылке упоминается Харьков?


http://adsabs.harvard.edu/abs/1935Natur.135..581R
ссылка 4 - публикация в Натуре - работа в Харькове, я знаю это без ссылки моим шефом научным был человек причасный.


jabinin, J. N.; Shubnikow, L. W. - это Гинзбург?
Торунь был Прусским только при рождении Коперника, потом стал польским
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:03

Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських

  shapo написав:А что,Капица тоже к Украине относится каким-то боком?


каким он боком к лауреатам "россиянам" относиться?!

  shapo написав:jabinin, J. N.; Shubnikow, L. W. - это Гинзбург?


я третий раз повторяю - читайте внимательно!- они строили терию, еще при СССР, и описывали явление так же открытое в СССР, но уже на территории Украины, в Харькове, и факт кстати признания что сверхпроводники второго рода были открыты у нас не так уж широко известен, можете гордиться. (тут надо понимать, что был вклад всего СССР, к примеру Гинзбург и Абрикосов делали теорию по сверпровадникам 2 рода, а открыли эти сверхпроводники в Украине, в Харькове - https://en.wikipedia.org/wiki/Type-II_superconductor)
ЭТО ВКЛАД ЭТО ВКЛАД ВСЕГО СССР! Проста за открытие сверхпроводников первого рода и за открытия высокотемпературных люди получили нобелевку а за вот эти вот - только за описание, за теорию не за открытие.

  shapo написав:конкурента родившегося в Украине Королева


:shock:

то ли я не так выразился, то ли вы не хотите понять, но перетягивание одеяла общих достижений СССР выглядит просто абсурдно, я вовсе на собираюсь Королева перекрашивать в желто-голубой, и так же абсурдно выглядит попытка перекрасить Патона, Ландау или еще когото в "свои цвета".

Поэтому считать достижения сделанные в СССР в "копилку России" просто глупо.

A еще глупее причесление Алексиевич к российским лауреатом - человек из Украины, работал в Белоруссии, но ведь был "советским". :wink:

  shapo написав:Торунь был Прусским только при рождении Коперника, потом стал польским


вот именно, родился в Пруссии, мама немка, жил в Польше, Родиной считал Литву, но он "польский астроном" :wink:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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