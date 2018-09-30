Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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Kripo написав:да конечно "могут быть", более того, как видим причислены! Делали они правда исследования при СССР. Только знаете, как то нечестно украсть общие достижения, а потом этими вот украдениыми достижениями нас попрекать - почему это "Pоссия первого человека в космос запустила, а Украина не смогла?!".
П.С: и при чем здесь Ландау (который 5 лет в Харькове проработал) и Капица?!
А что,Капица тоже к Украине относится каким-то боком? Да, были достижения в космосе и в науке в Украине у россиянина Янгеля ,конкурента родившегося в Украине Королева и мн.других ученых и инженеров ,но все это под руководством клятых москалей из общего гулага СССР. Где все это сейчас?
shapo написав:А что,Капица тоже к Украине относится каким-то боком?
каким он боком к лауреатам "россиянам" относиться?!
shapo написав:jabinin, J. N.; Shubnikow, L. W. - это Гинзбург?
я третий раз повторяю - читайте внимательно!- они строили терию, еще при СССР, и описывали явление так же открытое в СССР, но уже на территории Украины, в Харькове, и факт кстати признания что сверхпроводники второго рода были открыты у нас не так уж широко известен, можете гордиться. (тут надо понимать, что был вклад всего СССР, к примеру Гинзбург и Абрикосов делали теорию по сверпровадникам 2 рода, а открыли эти сверхпроводники в Украине, в Харькове - https://en.wikipedia.org/wiki/Type-II_superconductor) ЭТО ВКЛАД ЭТО ВКЛАД ВСЕГО СССР! Проста за открытие сверхпроводников первого рода и за открытия высокотемпературных люди получили нобелевку а за вот эти вот - только за описание, за теорию не за открытие.
shapo написав:конкурента родившегося в Украине Королева
то ли я не так выразился, то ли вы не хотите понять, но перетягивание одеяла общих достижений СССР выглядит просто абсурдно, я вовсе на собираюсь Королева перекрашивать в желто-голубой, и так же абсурдно выглядит попытка перекрасить Патона, Ландау или еще когото в "свои цвета".
Поэтому считать достижения сделанные в СССР в "копилку России" просто глупо.
A еще глупее причесление Алексиевич к российским лауреатом - человек из Украины, работал в Белоруссии, но ведь был "советским".
shapo написав:Торунь был Прусским только при рождении Коперника, потом стал польским
вот именно, родился в Пруссии, мама немка, жил в Польше, Родиной считал Литву, но он "польский астроном"
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.