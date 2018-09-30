Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Kripo написав:да конечно "могут быть", более того, как видим причислены! Делали они правда исследования при СССР. Только знаете, как то нечестно украсть общие достижения, а потом этими вот украдениыми достижениями нас попрекать - почему это "Pоссия первого человека в космос запустила, а Украина не смогла?!".
П.С: и при чем здесь Ландау (который 5 лет в Харькове проработал) и Капица?!
А что,Капица тоже к Украине относится каким-то боком? Да, были достижения в космосе и в науке в Украине у россиянина Янгеля ,конкурента родившегося в Украине Королева и мн.других ученых и инженеров ,но все это под руководством клятых москалей из общего гулага СССР. Где все это сейчас?
shapo написав:А что,Капица тоже к Украине относится каким-то боком?
каким он боком к лауреатам "россиянам" относиться?!
shapo написав:jabinin, J. N.; Shubnikow, L. W. - это Гинзбург?
я третий раз повторяю - читайте внимательно!- они строили терию, еще при СССР, и описывали явление так же открытое в СССР, но уже на территории Украины, в Харькове, и факт кстати признания что сверхпроводники второго рода были открыты у нас не так уж широко известен, можете гордиться. (тут надо понимать, что был вклад всего СССР, к примеру Гинзбург и Абрикосов делали теорию по сверпровадникам 2 рода, а открыли эти сверхпроводники в Украине, в Харькове - https://en.wikipedia.org/wiki/Type-II_superconductor) ЭТО ВКЛАД ЭТО ВКЛАД ВСЕГО СССР! Проста за открытие сверхпроводников первого рода и за открытия высокотемпературных люди получили нобелевку а за вот эти вот - только за описание, за теорию не за открытие.
shapo написав:конкурента родившегося в Украине Королева
то ли я не так выразился, то ли вы не хотите понять, но перетягивание одеяла общих достижений СССР выглядит просто абсурдно, я вовсе на собираюсь Королева перекрашивать в желто-голубой, и так же абсурдно выглядит попытка перекрасить Патона, Ландау или еще когото в "свои цвета".
Поэтому считать достижения сделанные в СССР в "копилку России" просто глупо.
A еще глупее причесление Алексиевич к российским лауреатом - человек из Украины, работал в Белоруссии, но ведь был "советским".
shapo написав:Торунь был Прусским только при рождении Коперника, потом стал польским
вот именно, родился в Пруссии, мама немка, жил в Польше, Родиной считал Литву, но он "польский астроном"
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
shapo написав:А что,Капица тоже к Украине относится каким-то боком? Да, были достижения в космосе и в науке в Украине у россиянина Янгеля ,конкурента родившегося в Украине Королева и мн.других ученых и инженеров ,но все это под руководством клятых москалей из общего гулага СССР. Где все это сейчас?
Действительно, где? Прощелкали все полимеры - причем началось одновременно с понтами про "сверхдержаву". Потом отправили "Фобос-Грунт" исследовать океан, потом просрали разработки, а теперь просрали и качество.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
shapo написав:под руководством клятых москалей из общего гулага СССР
тут как бы два момента - так невзначай, походя - попытка обесценить трагедию людей попавших в жернова красного террора, и попытка прикрыть сарказмом ведущую роль России в установлении красного правительства.
Так уж случилось что Ленин на броневик в Питере влез, что москали в Харькове сделали "ХHР" и ввели войска, так уж получилось что такие "украинцы" - Хрущев или Брежнев не смогли бы "потом" возглавить коммунистического монстра, если бы Украина не была бы захвачена.
Это факт, сколько тут не юродствуй, не пляши на костях Гулага, а факты не меняются.
Понимаете, Горбачев конечно ГКЧПистами в Украине (Форос-Крым это Украина) был арестован, но именно в Москве Ельцин против броневиков вышел. Ах да, и Россия первая объявила "нэзалэжность" от СССР. Это факт.
Поэтому достижения всего советского народа, сделанные вопреки а не благодаря античеловеческой системы не надо на одну республику перетягивать - мы видели уже тут заявки от Путина что "победа наша", что подвиг "28 панфиловцев" не в счет.
А вот преступления режима, в которых несомненно замараны и представители других национальностей б.СССР выросли из Питерских событий, из России, оттуда направлялись и там задумывались и там координировались.
Это как сейчас перекладывать вину за ДНР-ЛНР на ченченцев...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Обсуждая якобы достижения СССР в плане наличия нобелевских лауреатов, не стоит все же забывать, что в СССР ученые были как минимум невыездными, многие были под ударом репрессий в частности Ландау, Королев, Сахаров, дело УФТИ в конце концов и множество других). Основная "заслуга" СССР в этом плане - что террором и контролем спецслужб не давали ученым разбежаться, а некоторых и работать принуждали террором