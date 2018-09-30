Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...

Додано: Чет 25 жов, 2018 13:03

shapo написав: А что,Капица тоже к Украине относится каким-то боком? А что,Капица тоже к Украине относится каким-то боком?

shapo написав: jabinin, J. N.; Shubnikow, L. W. - это Гинзбург? jabinin, J. N.; Shubnikow, L. W. - это Гинзбург?

shapo написав: конкурента родившегося в Украине Королева конкурента родившегося в Украине Королева

shapo написав: Торунь был Прусским только при рождении Коперника, потом стал польским Торунь был Прусским только при рождении Коперника, потом стал польским

каким он боком к лауреатам "россиянам" относиться?!я третий раз повторяю - читайте внимательно!- они строили терию, еще при СССР, и описывали явление так же открытое в СССР, но уже на территории Украины, в Харькове, и факт кстати признания что сверхпроводники второго рода были открыты у нас не так уж широко известен, можете гордиться. (тут надо понимать, что был вклад всего СССР, к примеру Гинзбург и Абрикосов делали теорию по сверпровадникам 2 рода, а открыли эти сверхпроводники в Украине, в Харькове -ЭТО ВКЛАД ЭТО ВКЛАД ВСЕГО СССР! Проста за открытие сверхпроводников первого рода и за открытия высокотемпературных люди получили нобелевку а за вот эти вот - только за описание, за теорию не за открытие.то ли я не так выразился, то ли вы не хотите понять, но перетягивание одеяла общих достижений СССР выглядит просто абсурдно, я вовсе на собираюсь Королева перекрашивать в желто-голубой, и так же абсурдно выглядит попытка перекрасить Патона, Ландау или еще когото в "свои цвета".Поэтому считать достижения сделанные в СССР в "копилку России" просто глупо.A еще глупее причесление Алексиевич к российским лауреатом - человек из Украины, работал в Белоруссии, но ведь был "советским".вот именно, родился в Пруссии, мама немка, жил в Польше, Родиной считал Литву, но он "польский астроном"