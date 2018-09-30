Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...

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Kripo написав:да конечно "могут быть", более того, как видим причислены! Делали они правда исследования при СССР. Только знаете, как то нечестно украсть общие достижения, а потом этими вот украдениыми достижениями нас попрекать - почему это "Pоссия первого человека в космос запустила, а Украина не смогла?!".
П.С: и при чем здесь Ландау (который 5 лет в Харькове проработал) и Капица?!
А что,Капица тоже к Украине относится каким-то боком? Да, были достижения в космосе и в науке в Украине у россиянина Янгеля ,конкурента родившегося в Украине Королева и мн.других ученых и инженеров ,но все это под руководством клятых москалей из общего гулага СССР. Где все это сейчас?
shapo написав:А что,Капица тоже к Украине относится каким-то боком?
каким он боком к лауреатам "россиянам" относиться?!
shapo написав:jabinin, J. N.; Shubnikow, L. W. - это Гинзбург?
я третий раз повторяю - читайте внимательно!- они строили терию, еще при СССР, и описывали явление так же открытое в СССР, но уже на территории Украины, в Харькове, и факт кстати признания что сверхпроводники второго рода были открыты у нас не так уж широко известен, можете гордиться. (тут надо понимать, что был вклад всего СССР, к примеру Гинзбург и Абрикосов делали теорию по сверпровадникам 2 рода, а открыли эти сверхпроводники в Украине, в Харькове - https://en.wikipedia.org/wiki/Type-II_superconductor) ЭТО ВКЛАД ЭТО ВКЛАД ВСЕГО СССР! Проста за открытие сверхпроводников первого рода и за открытия высокотемпературных люди получили нобелевку а за вот эти вот - только за описание, за теорию не за открытие.
shapo написав:конкурента родившегося в Украине Королева
то ли я не так выразился, то ли вы не хотите понять, но перетягивание одеяла общих достижений СССР выглядит просто абсурдно, я вовсе на собираюсь Королева перекрашивать в желто-голубой, и так же абсурдно выглядит попытка перекрасить Патона, Ландау или еще когото в "свои цвета".
Поэтому считать достижения сделанные в СССР в "копилку России" просто глупо.
A еще глупее причесление Алексиевич к российским лауреатом - человек из Украины, работал в Белоруссии, но ведь был "советским".
shapo написав:Торунь был Прусским только при рождении Коперника, потом стал польским
вот именно, родился в Пруссии, мама немка, жил в Польше, Родиной считал Литву, но он "польский астроном"
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
shapo написав:А что,Капица тоже к Украине относится каким-то боком? Да, были достижения в космосе и в науке в Украине у россиянина Янгеля ,конкурента родившегося в Украине Королева и мн.других ученых и инженеров ,но все это под руководством клятых москалей из общего гулага СССР. Где все это сейчас?
Действительно, где? Прощелкали все полимеры - причем началось одновременно с понтами про "сверхдержаву". Потом отправили "Фобос-Грунт" исследовать океан, потом просрали разработки, а теперь просрали и качество.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
shapo написав:под руководством клятых москалей из общего гулага СССР
тут как бы два момента - так невзначай, походя - попытка обесценить трагедию людей попавших в жернова красного террора, и попытка прикрыть сарказмом ведущую роль России в установлении красного правительства.
Так уж случилось что Ленин на броневик в Питере влез, что москали в Харькове сделали "ХHР" и ввели войска, так уж получилось что такие "украинцы" - Хрущев или Брежнев не смогли бы "потом" возглавить коммунистического монстра, если бы Украина не была бы захвачена.
Это факт, сколько тут не юродствуй, не пляши на костях Гулага, а факты не меняются.
Понимаете, Горбачев конечно ГКЧПистами в Украине (Форос-Крым это Украина) был арестован, но именно в Москве Ельцин против броневиков вышел. Ах да, и Россия первая объявила "нэзалэжность" от СССР. Это факт.
Поэтому достижения всего советского народа, сделанные вопреки а не благодаря античеловеческой системы не надо на одну республику перетягивать - мы видели уже тут заявки от Путина что "победа наша", что подвиг "28 панфиловцев" не в счет.
А вот преступления режима, в которых несомненно замараны и представители других национальностей б.СССР выросли из Питерских событий, из России, оттуда направлялись и там задумывались и там координировались.
Это как сейчас перекладывать вину за ДНР-ЛНР на ченченцев...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Обсуждая якобы достижения СССР в плане наличия нобелевских лауреатов, не стоит все же забывать, что в СССР ученые были как минимум невыездными, многие были под ударом репрессий в частности Ландау, Королев, Сахаров, дело УФТИ в конце концов и множество других). Основная "заслуга" СССР в этом плане - что террором и контролем спецслужб не давали ученым разбежаться, а некоторых и работать принуждали террором
shapo написав:А что,Капица тоже к Украине относится каким-то боком?
каким он боком к лауреатам "россиянам" относиться?!
Хотя бы потому,что родился в Российской империи, жил и работал в СССР и Великобритании и к Украине точно не имел отношения
shapo написав:jabinin, J. N.; Shubnikow, L. W. - это Гинзбург?
Kripo написав:я третий раз повторяю - читайте внимательно!- они строили терию, еще при СССР, и описывали явление так же открытое в СССР, но уже на территории Украины, в Харькове, и факт кстати признания что сверхпроводники второго рода были открыты у нас не так уж широко известен, можете гордиться. (тут надо понимать, что был вклад всего СССР, к примеру Гинзбург и Абрикосов делали теорию по сверпровадникам 2 рода, а открыли эти сверхпроводники в Украине, в Харькове - https://en.wikipedia.org/wiki/Type-II_superconductor) ЭТО ВКЛАД ЭТО ВКЛАД ВСЕГО СССР! Проста за открытие сверхпроводников первого рода и за открытия высокотемпературных люди получили нобелевку а за вот эти вот - только за описание, за теорию не за открытие.
Какая разница кто чьи идеи развивает или на чьих экспериментах основывается. Основной факт в том, что Гинзбург и Абрикосов не работали в Харькове
shapo написав:вот именно, родился в Пруссии, мама немка, жил в Польше, Родиной считал Литву, но он "польский астроном"
Вопрос национальности столь выдающейся личности поднимали и немцы, и поляки. Разумеется и те, и другие боролись за право называться соплеменниками Коперника (с этнически польским и немецким населением смешивались древние пруссы, а в результате сложилась новая этническая группа). У каждой стороны свои аргументы. Немцы упирают на то, что Коперник владел немецким, но нет убедительных доказательств (например, писем или других письменных сочинений), что великий ученый знал польский. Поляки ссылаются на то, что в 1520 году в письме польскому королю Сигизмунду I Коперник пишет (на латыни), что он «полностью предан Вашему величеству» и что он был верным подданным короля всю свою жизнь. Пожалуй, провести четкую грань невозможно: Коперник по национальности был и тем, и тем. В нем, как и во многих других людях того времени и того региона, польское и немецкое начало неотделимы друг от друга. https://culture.pl/ru/article/kopernik- ... rozhdeniya Про Литву откуда, он в ней не жил в отличие от Италии?
shapo написав:под руководством клятых москалей из общего гулага СССР
Kripo написав:Поэтому достижения всего советского народа, сделанные вопреки а не благодаря античеловеческой системы не надо на одну республику перетягивать
Что значит "вопреки"? Кровавый палач Берия для атомного проекта сделал не меньше чем Курчатов. В послевоенной гонке вооружений советским ученым не создавали благоприятные условия? Это все,как сейчас оказалось,было нехорошо - на той же Западной Украине были построены заводы,НИИ,учебные вузы о которых при поляках или австрийцах украинцы (вернее,русины) и мечтать не могли. Где это все сейчас? Одна разруха.
shapo написав: Да, были достижения в космосе и в науке в Украине у россиянина Янгеля ,конкурента родившегося в Украине Королева и мн.других ученых и инженеров ,но все это под руководством клятых москалей из общего гулага СССР. Где все это сейчас?
Sommer написав:Действительно, где? Прощелкали все полимеры - причем началось одновременно с понтами про "сверхдержаву". Потом отправили "Фобос-Грунт" исследовать океан, потом просрали разработки, а теперь просрали и качество.