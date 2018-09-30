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Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 жов, 2018 17:49
shapo написав:
Это вы о чем, о незалежной Украине7
shapo написав:
Основной факт в том, что
что вы, извините конечно, туповатый тролль.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 17:54
shapo написав: shapo написав:
Да, были достижения в космосе и в науке в Украине у россиянина Янгеля ,конкурента родившегося в Украине Королева и мн.других ученых и инженеров ,но все это под руководством клятых москалей из общего гулага СССР.
Где все это сейчас?
Sommer написав:
Действительно, где? Прощелкали все полимеры - причем началось одновременно с понтами про "сверхдержаву". Потом отправили "Фобос-Грунт" исследовать океан, потом просрали разработки, а теперь просрали и качество.
Это вы о чем, о незалежной Украине7
shapo написав:
Где это все сейчас? Одна разруха.
Вот так кремлеботы-зрадофилы и палятся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Чет 25 жов, 2018 17:58
Kripo написав:
что вы, извините конечно, туповатый тролль.
Это лучше чем умотавший из Украины "ученый" переживающий за нее издалека
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Додано: Чет 25 жов, 2018 17:59
Sommer написав: shapo написав:
Где это все сейчас? Одна разруха.
Вот так кремлеботы-зрадофилы и палятся.
Так просветите меня про достижения украинской науки за последние 27 лет вместо привычного навешивания заезженных ярлыков из методички порохобота
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