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Чехія вдвічі збільшує квоту
робочої сили для українських...

Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:49

Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських

  shapo написав:Это вы о чем, о незалежной Украине7

  shapo написав:Основной факт в том, что

что вы, извините конечно, туповатый тролль.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:54

  shapo написав:
  shapo написав: Да, были достижения в космосе и в науке в Украине у россиянина Янгеля ,конкурента родившегося в Украине Королева и мн.других ученых и инженеров ,но все это под руководством клятых москалей из общего гулага СССР.
Где все это сейчас?


  Sommer написав:Действительно, где? Прощелкали все полимеры - причем началось одновременно с понтами про "сверхдержаву". Потом отправили "Фобос-Грунт" исследовать океан, потом просрали разработки, а теперь просрали и качество.


Это вы о чем, о незалежной Украине7


  shapo написав: Где это все сейчас? Одна разруха.


Вот так кремлеботы-зрадофилы и палятся. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:58

  Kripo написав:что вы, извините конечно, туповатый тролль.


Это лучше чем умотавший из Украины "ученый" переживающий за нее издалека
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:59

  Sommer написав:
  shapo написав: Где это все сейчас? Одна разруха.


Вот так кремлеботы-зрадофилы и палятся. :mrgreen:


Так просветите меня про достижения украинской науки за последние 27 лет вместо привычного навешивания заезженных ярлыков из методички порохобота
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