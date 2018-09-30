что вы, извините конечно, туповатый тролль.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 17:49
Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських
что вы, извините конечно, туповатый тролль.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 25 жов, 2018 17:54
Вот так кремлеботы-зрадофилы и палятся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 25 жов, 2018 17:58
Это лучше чем умотавший из Украины "ученый" переживающий за нее издалека
В игноре Kart
Додано: Чет 25 жов, 2018 17:59
Так просветите меня про достижения украинской науки за последние 27 лет вместо привычного навешивания заезженных ярлыков из методички порохобота
В игноре Kart
Додано: Чет 25 жов, 2018 20:17
Сразу как только меня просветят про достижения советской науки за ее последние 27 лет.
Небось по Нобелевке каждый год? Изобретения, переворачивающие мир каждые три (ну хорошо, два) месяца? Десяток гениев уровня Теслы или Эдисона (из трехмиллионной армии ученых-то)? Технологии, которыми пользуется сейчас весь мир?
Жду с нетерпением.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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