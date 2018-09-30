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Чехія вдвічі збільшує квоту
робочої сили для українських...

Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:49

Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських

  shapo написав:Это вы о чем, о незалежной Украине7

  shapo написав:Основной факт в том, что

что вы, извините конечно, туповатый тролль.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:54

  shapo написав:
  shapo написав: Да, были достижения в космосе и в науке в Украине у россиянина Янгеля ,конкурента родившегося в Украине Королева и мн.других ученых и инженеров ,но все это под руководством клятых москалей из общего гулага СССР.
Где все это сейчас?


  Sommer написав:Действительно, где? Прощелкали все полимеры - причем началось одновременно с понтами про "сверхдержаву". Потом отправили "Фобос-Грунт" исследовать океан, потом просрали разработки, а теперь просрали и качество.


Это вы о чем, о незалежной Украине7


  shapo написав: Где это все сейчас? Одна разруха.


Вот так кремлеботы-зрадофилы и палятся. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:58

  Kripo написав:что вы, извините конечно, туповатый тролль.


Это лучше чем умотавший из Украины "ученый" переживающий за нее издалека
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:59

  Sommer написав:
  shapo написав: Где это все сейчас? Одна разруха.


Вот так кремлеботы-зрадофилы и палятся. :mrgreen:


Так просветите меня про достижения украинской науки за последние 27 лет вместо привычного навешивания заезженных ярлыков из методички порохобота
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 20:17

  shapo написав:Так просветите меня про достижения украинской науки за последние 27 лет вместо привычного навешивания заезженных ярлыков из методички порохобота


Сразу как только меня просветят про достижения советской науки за ее последние 27 лет.

Небось по Нобелевке каждый год? Изобретения, переворачивающие мир каждые три (ну хорошо, два) месяца? Десяток гениев уровня Теслы или Эдисона (из трехмиллионной армии ученых-то)? Технологии, которыми пользуется сейчас весь мир?

Жду с нетерпением.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:22

  Sommer написав:
  shapo написав:Так просветите меня про достижения украинской науки за последние 27 лет вместо привычного навешивания заезженных ярлыков из методички порохобота


Сразу как только меня просветят про достижения советской науки за ее последние 27 лет.

Небось по Нобелевке каждый год? Изобретения, переворачивающие мир каждые три (ну хорошо, два) месяца? Десяток гениев уровня Теслы или Эдисона (из трехмиллионной армии ученых-то)? Технологии, которыми пользуется сейчас весь мир?

Жду с нетерпением.


СССР нет 27 лет. Вы не знали?И на Россию кивать не нужно или Казахстан. Напишите про независимую, свободную Украину
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shapo
 
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