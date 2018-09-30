Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...

Додано: П'ят 26 жов, 2018 06:21

Surfer написав: Исключительно технологическая игрушка , как и многие другие, которая благодаря эволюции технологии дала возможность запиххнуть в один девайс несколько устройств. Исключительно технологическая игрушка , как и многие другие, которая благодаря эволюции технологии дала возможность запиххнуть в один девайс несколько устройств.

развитие и широчайшее распространение портативных устройств типа мобильника во многом стало возможным благодаря изобретению такой принципиально новой штуки как флеш-память. за которую создатель получил Нобелевку, еще и отсудил у бывших работодателей немножко миллиардов из полученной ими прибыли.хотя само понятие "технологическая игрушка" абсурдно, если говорить о мобильнике. возможность связаться с человеком в любом месте (не говоря уже о возможности получить от него фото-видео с места) это одна из важнейших вех технологического прогресса.оценивая нынешние темпы прогресса, специалисты оценили что количество изменений за последние 20 лет примерно эквивалентны изменениям за 200 лет до этого периода.как по мне, это очевидно, прогресс не просто ускоряется, этот рост экспоненциален.писать сообщение, моментально доступное для просмотра многочисленной аудитории по всему земному шару с помощью компьютера и интернета (т.е. делать то, что на протяжении менее одной средней человеческой жизни тому назад казалось непостижимым) что человечество уже давно ничего не придумало нового - это какой-то изощренный глум и троллинг ))я уже не говорю о практическом доказательстве существования неизвестных ранее частиц типа бозона Хиггса, о развитии квантовой теории (включая реально работающие квантовые компьютеры пока с малым количеством кубитов), о современных методах изменения ДНК и ее расшифровки, об излечении ранее неизлечимых видов онкологии, о китайском опыте квантовой телепортации и т.д., можно перечислять хоть на 2 страницы.