что вы, извините конечно, туповатый тролль.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 17:49
Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських
что вы, извините конечно, туповатый тролль.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 25 жов, 2018 17:54
Вот так кремлеботы-зрадофилы и палятся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 25 жов, 2018 17:58
Это лучше чем умотавший из Украины "ученый" переживающий за нее издалека
В игноре Kart
Додано: Чет 25 жов, 2018 17:59
Так просветите меня про достижения украинской науки за последние 27 лет вместо привычного навешивания заезженных ярлыков из методички порохобота
В игноре Kart
Додано: Чет 25 жов, 2018 20:17
Сразу как только меня просветят про достижения советской науки за ее последние 27 лет.
Небось по Нобелевке каждый год? Изобретения, переворачивающие мир каждые три (ну хорошо, два) месяца? Десяток гениев уровня Теслы или Эдисона (из трехмиллионной армии ученых-то)? Технологии, которыми пользуется сейчас весь мир?
Жду с нетерпением.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 25 жов, 2018 22:22
СССР нет 27 лет. Вы не знали?И на Россию кивать не нужно или Казахстан. Напишите про независимую, свободную Украину
В игноре Kart
Додано: П'ят 26 жов, 2018 06:21
Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських
развитие и широчайшее распространение портативных устройств типа мобильника во многом стало возможным благодаря изобретению такой принципиально новой штуки как флеш-память. за которую создатель получил Нобелевку, еще и отсудил у бывших работодателей немножко миллиардов из полученной ими прибыли.
хотя само понятие "технологическая игрушка" абсурдно, если говорить о мобильнике. возможность связаться с человеком в любом месте (не говоря уже о возможности получить от него фото-видео с места) это одна из важнейших вех технологического прогресса.
оценивая нынешние темпы прогресса, специалисты оценили что количество изменений за последние 20 лет примерно эквивалентны изменениям за 200 лет до этого периода.
как по мне, это очевидно, прогресс не просто ускоряется, этот рост экспоненциален.
писать сообщение, моментально доступное для просмотра многочисленной аудитории по всему земному шару с помощью компьютера и интернета (т.е. делать то, что на протяжении менее одной средней человеческой жизни тому назад казалось непостижимым) что человечество уже давно ничего не придумало нового - это какой-то изощренный глум и троллинг ))
я уже не говорю о практическом доказательстве существования неизвестных ранее частиц типа бозона Хиггса, о развитии квантовой теории (включая реально работающие квантовые компьютеры пока с малым количеством кубитов), о современных методах изменения ДНК и ее расшифровки, об излечении ранее неизлечимых видов онкологии, о китайском опыте квантовой телепортации и т.д., можно перечислять хоть на 2 страницы.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 06:38
Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських
сейчас в магов-целителей верят в основном лишь тупицы, представители низших слоев общества и потенциальные сектанты сандея аделаджи, а тогда от кашпировского заряжал воду обычный среднестатический гражданин. да и то, это не люди тогда внезапно отупели, просто раньше бы кашпировского вряд ли разрешили показывать. да, государство заботилось и оберегало граждан от обманщиков, решало за них часть социальных функций. это с одной стороны хорошо, а с другой - после такой "теплой ванны" многим, особенно старшему поколению чрезвычайно сложно приспособиться к жизни в современном реальном открытом мире.
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