что вы, извините конечно, туповатый тролль.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 17:49
Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських
что вы, извините конечно, туповатый тролль.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 25 жов, 2018 17:54
Вот так кремлеботы-зрадофилы и палятся.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 25 жов, 2018 17:58
Это лучше чем умотавший из Украины "ученый" переживающий за нее издалека
В игноре Kart
Додано: Чет 25 жов, 2018 17:59
Так просветите меня про достижения украинской науки за последние 27 лет вместо привычного навешивания заезженных ярлыков из методички порохобота
В игноре Kart
Додано: Чет 25 жов, 2018 20:17
Сразу как только меня просветят про достижения советской науки за ее последние 27 лет.
Небось по Нобелевке каждый год? Изобретения, переворачивающие мир каждые три (ну хорошо, два) месяца? Десяток гениев уровня Теслы или Эдисона (из трехмиллионной армии ученых-то)? Технологии, которыми пользуется сейчас весь мир?
Жду с нетерпением.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 25 жов, 2018 22:22
СССР нет 27 лет. Вы не знали?И на Россию кивать не нужно или Казахстан. Напишите про независимую, свободную Украину
В игноре Kart
Додано: П'ят 26 жов, 2018 06:21
Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських
развитие и широчайшее распространение портативных устройств типа мобильника во многом стало возможным благодаря изобретению такой принципиально новой штуки как флеш-память. за которую создатель получил Нобелевку, еще и отсудил у бывших работодателей немножко миллиардов из полученной ими прибыли.
хотя само понятие "технологическая игрушка" абсурдно, если говорить о мобильнике. возможность связаться с человеком в любом месте (не говоря уже о возможности получить от него фото-видео с места) это одна из важнейших вех технологического прогресса.
оценивая нынешние темпы прогресса, специалисты оценили что количество изменений за последние 20 лет примерно эквивалентны изменениям за 200 лет до этого периода.
как по мне, это очевидно, прогресс не просто ускоряется, этот рост экспоненциален.
писать сообщение, моментально доступное для просмотра многочисленной аудитории по всему земному шару с помощью компьютера и интернета (т.е. делать то, что на протяжении менее одной средней человеческой жизни тому назад казалось непостижимым) что человечество уже давно ничего не придумало нового - это какой-то изощренный глум и троллинг ))
я уже не говорю о практическом доказательстве существования неизвестных ранее частиц типа бозона Хиггса, о развитии квантовой теории (включая реально работающие квантовые компьютеры пока с малым количеством кубитов), о современных методах изменения ДНК и ее расшифровки, об излечении ранее неизлечимых видов онкологии, о китайском опыте квантовой телепортации и т.д., можно перечислять хоть на 2 страницы.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 06:38
Re: Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських
сейчас в магов-целителей верят в основном лишь тупицы, представители низших слоев общества и потенциальные сектанты сандея аделаджи, а тогда от кашпировского заряжал воду обычный среднестатический гражданин. да и то, это не люди тогда внезапно отупели, просто раньше бы кашпировского вряд ли разрешили показывать. да, государство заботилось и оберегало граждан от обманщиков, решало за них часть социальных функций. это с одной стороны хорошо, а с другой - после такой "теплой ванны" многим, особенно старшему поколению чрезвычайно сложно приспособиться к жизни в современном реальном открытом мире.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:38
на эту тему вообще есть шутка что мол наши страны внесли вклад в полет первого человека в космос - Украина дала Королева (ракеты), Глушко (движки), а Россия дала Белку, Стрелку и Гагарина.
что кстати не такая и шутка, учитывая что Королев выбирал Гагарина из пяти или шести равнозначных кандидатов.
более того, многих моментов как раз сторонникам СССР стоило бы постыдиться
"Сергей Королёв является создателем советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой, и ключевой фигурой в освоении человеком космоса, создателем практической космонавтики. По его инициативе и под его руководством был осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
.......
25 сентября 1938 года Королёв был включён в список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР. В списке он шёл по первой (расстрельной) категории. Список был завизирован Сталиным, Молотовым, Ворошиловым и Кагановичем.
Королёв был осуждён Военной Коллегией Верховного Суда СССР 27 сентября 1938 года, обвинение: ст. 58-7, 11. Приговор: 10 лет ИТЛ, 5 лет поражения в правах.
После ареста. Бутырская тюрьма, 28 июня 1938 г.
Сергей Королёв прошёл Бутырку в Москве, пересыльную тюрьму в Новочеркасске.
21 апреля 1939 года попал на Колыму, где c 3 августа находился на золотом прииске Мальдяк Западного горнопромышленного управления и был занят на так называемых «общих работах»
23 декабря 1939 года был направлен с прииска Мальдяк в распоряжение Владлага
и потом в Москву на пересмотр дела. По дороге с прииска С. П. Королёв заболел и оказался в лазарете. Он опоздал в Магадане на последний пароход «Индигирка» перед закрытием навигации. Это спасло Сергея Павловича от смерти — пароход затонул вместе с экипажем в Японском море во время шторма.
1966й год, операция...
..В связи с невылеченной травмой, полученной в ссылке (по версии, см. выше, следователь сломал Королёву челюсть, ударив Сергея Павловича графином по скуле; вследствие неудачного сращения кости, Королёв не мог достаточно широко раскрывать рот во время еды), возникли сложности при интубации трахеи. Ему не смогли правильно ввести дыхательную трубку в трахею. Остановка сердца произошла спустя 30 минут после окончания операции, ещё на операционном столе."
кстати в практическом плане значимость полета человека в космос сильно преувеличена - по сути это тупиковая ветка на данный момент и еще на долгое время - фундаментальные физические ограничения пока не дают шанса на межзвездные путешествия.
понятно что у СССР было два основных повода для гордости - этот полет и Победа (на тему которой можно устроить срач на гигабайты текста, но принижать ее значение все-таки не стоит. даже держа в уме Голодомор, Гулаг и прочее - лучше быть гражданином колонии бывшей Рос.Империи, интегрированной в СССР, нежели абажуром или куском мыла).
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