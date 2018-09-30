Чехія вдвічі збільшує квоту робочої сили для українських...

Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:38

а потом этими вот украдениыми достижениями нас попрекать - почему это "Pоссия первого человека в космос запустила, а Украина не смогла?!".

на эту тему вообще есть шутка что мол наши страны внесли вклад в полет первого человека в космос - Украина дала Королева (ракеты), Глушко (движки), а Россия дала Белку, Стрелку и Гагарина.что кстати не такая и шутка, учитывая что Королев выбирал Гагарина из пяти или шести равнозначных кандидатов.более того, многих моментов как раз сторонникам СССР стоило бы постыдиться"Сергей Королёв является создателем советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой, и ключевой фигурой в освоении человеком космоса, создателем практической космонавтики. По его инициативе и под его руководством был осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина........25 сентября 1938 года Королёв был включён в список лиц, подлежащих суду Военной коллегии Верховного суда СССР. В списке он шёл по первой (расстрельной) категории. Список был завизирован Сталиным, Молотовым, Ворошиловым и Кагановичем.Королёв был осуждён Военной Коллегией Верховного Суда СССР 27 сентября 1938 года, обвинение: ст. 58-7, 11. Приговор: 10 лет ИТЛ, 5 лет поражения в правах.После ареста. Бутырская тюрьма, 28 июня 1938 г.Сергей Королёв прошёл Бутырку в Москве, пересыльную тюрьму в Новочеркасске.21 апреля 1939 года попал на Колыму, где c 3 августа находился на золотом прииске Мальдяк Западного горнопромышленного управления и был занят на так называемых «общих работах»23 декабря 1939 года был направлен с прииска Мальдяк в распоряжение Владлагаи потом в Москву на пересмотр дела. По дороге с прииска С. П. Королёв заболел и оказался в лазарете. Он опоздал в Магадане на последний пароход «Индигирка» перед закрытием навигации. Это спасло Сергея Павловича от смерти — пароход затонул вместе с экипажем в Японском море во время шторма.1966й год, операция.....В связи с невылеченной травмой, полученной в ссылке (по версии, см. выше, следователь сломал Королёву челюсть, ударив Сергея Павловича графином по скуле; вследствие неудачного сращения кости, Королёв не мог достаточно широко раскрывать рот во время еды), возникли сложности при интубации трахеи. Ему не смогли правильно ввести дыхательную трубку в трахею. Остановка сердца произошла спустя 30 минут после окончания операции, ещё на операционном столе."кстати в практическом плане значимость полета человека в космос сильно преувеличена - по сути это тупиковая ветка на данный момент и еще на долгое время - фундаментальные физические ограничения пока не дают шанса на межзвездные путешествия.понятно что у СССР было два основных повода для гордости - этот полет и Победа (на тему которой можно устроить срач на гигабайты текста, но принижать ее значение все-таки не стоит. даже держа в уме Голодомор, Гулаг и прочее - лучше быть гражданином колонии бывшей Рос.Империи, интегрированной в СССР, нежели абажуром или куском мыла).